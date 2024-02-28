Экс-боксер Вячеслав Узелков перенес сложную операцию

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44-летнего экс-боксера и тренера Вячеслава Узелкова прооперировали в столице. Об этом он сообщил сегодня, 28 февраля, у себя на странице.

"Операция позади. Спасибо врачам врачам больницы Шалимова. Жизнь продолжается. Пару дней и в бой", — написал бывший боксер.

Также Узелков показал видео из палаты в которой он лежит. Экс-боксер снова не стал вдаваться в подробности своего здоровья и диагноз. Однако, вероятнее всего, заболевание серьезное, поскольку уже несколько недель Узелков находится на лечении в столице.

Стоит отметить, что состояние здоровья Вячеслава Узелкова ухудшилось еще в начале февраля, тогда он попал в больницу в Виннице. Уже через неделю боксера госпитализировали в Киев. Все это время бывший боксер находился на лечении в Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова. Узелков не вдается в подробности, какой именно диагноз установили врачи. Однако в последний раз экс-боксер сделал громкое заявление, касательно большого спорта. По его словам, большой спорт делает из людей инвалидов. Вероятнее всего, проблемы со здоровьем у Узелкова возникли именно из-за большого спорта в котором он пробыл много лет.

Узелков в больнице Фото: https://www.instagram.com/uzelkov_official/

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Справка

Вячеслав Узелков — известный украинский боксер. Родился в городе Винница 8 апреля 1979 года. С 8 лет Вячеслав Узелков начал пробовать себя в боксе. Его первые достижения в спорте проходили в местном спортивном клубе. Со временем он стал одним из перспективных боксеров в Украине.

В профессиональном боксе Узелков дебютировал в 2004 году. Его боксерская карьера продолжалась 10 лет. В 2014 году он провел последний бой на ринге. После начал свою тренерскую карьеру.

Относительно личной жизни боксера. Он 22 года был женат на фитнес-тренере Марине Боржемской. Совместно пара имеет двоих детей — сына Роберта (2009) и дочь Оливию (2012). Развод пары был довольно громким, поскольку Марина обвинила Вячеслава в абьюзерстве. Некоторое время пара публично выясняла отношения. Сейчас они не общаются. По словам Марины, Узелков также не поддерживает отношения с детьми.

Напомним, недавно стало известно, что Вячеслав Узелков во второй раз женится. Боксер заявил, что не желает публичности в этих отношениях, поэтому не называть имя женщины. Однако, впоследствии, Вячеслав Узелков появился на публике со своей, вероятной, невестой.