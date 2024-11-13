На кону $40 млн, нокауты разрешили: что известно о бое Джейк Пол – Майк Тайсон

Бой между ютубером и профессиональным боксером Джейком Полом и Майком Тайсоном планировался на июль, но у иконы тяжелого веса обнаружилась язва. По неподтвержденным данным, за победу над Тайсоном Пол получит около 40 млн долларов.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон 19 лет не дрался на профессиональном ринге и теперь стремятся нокаутировать YouTube-звезду Джейка Пола. Разница в возрасте будущих противников — 31 год. Полу — 27, Тайсону — 58. Об этом пишет Essentially Sports.

"Железный" Майк недавно объяснил, почему оба бойца выйдут на ринг с перчатками одинакового веса — 14 унций, вместо стандартных 10, которые обычно используются в тяжелой весовой категории.

Джейк Пол – Майк Тайсон: по каким правилам бой

В восьмираундовом бою с раундами по две минуты, разрешены нокауты. Вопреки слухам, боксеры не будут в защитных шлемах. Департамент лицензирования и регулирования Техаса, который наблюдает за боевыми видами спорта в штате, разрешил более тяжелые перчатки и короткие раунды — по две минуты вместо обычных трехминутных.

Короткие раунды, отмечают журналисты, позволят Тайсону тратить меньше сил, а тяжелые перчатки уменьшают повреждения. Сам же Тайсон так не считает. По его словам, все дело в комфорте.

"Большинство перчаток — на 10 унций и мне не подходят. 14-унцевые тоже не вполне подходят. Но они достаточно комфортные", — заявил он.

Майк Тайсон не выходил на профессиональный ринг на протяжении 19 лет, изначально бой планировался на июль, но у иконы бокса обнаружили язву. Теперь, спустя 4 месяца, он вновь готов к поединку.

Джейк Пол сделал себе имя как YouTube-блогер, но он также профессиональный боксер с послужным списком 10-1 и побеждал ряд звезд ММA.

И хотя многие фанаты бокса могут и не обратить внимание на такой бой, все же, ожидается, что поединок привлечет внимание аудитории по всему миру, отмечает The Independent.

Джейк Пол и Майк Тайсон: коэффициенты

По данным BetMGM Sportsbook, сообщает AP, Джейк Пол имеет коэффициент на победу -210. То есть выплата за его победу предполагается чуть меньше половины суммы любой ставки.

Большинство ставок — на победу Тайсона нокаутом или же техническим нокаутом (+275). Победа 58-летнего боксера по очкам (+1000), победа Тайсона в первом раунде (+1400).

Джейк Пол и Майк Тайсон: когда бой

Джейк Пол и Майк Тайсон: коэффициенты Фото: Скрин видео

Бой Джейк Пол — Майк Тайсон состоится в ночь с пятницы на субботу, 16 января. Начало, согласно публикации Netflix, запланировано на 03:00 по восточноевропейскому времени.

Поединок состоится на стадионе AT&T Stadium (домашняя арена команды НФЛ "Даллас Ковбойс") в Арлингтоне (штат Техас), где 80 тысяч зрителей придут посмотреть бой.

Бой Майк Тайсон – Джейк Пол не покажут в формате плата за просмотр — трансляция доступна рядовым подписчикам Netflix.

К концу третьего квартала 2024 года, количество пользователей стриминговой платформы по всему миру превышало 280 млн человек.

Джейк Пол – Майк Тайсон: гонорары

Фото: Instagram/Jake Paul | Джейк Пол – Майк Тайсон: гонорары

И хотя гонорары боксеров не разглашаются официально, Пол на пресс-конференции в августе заявлял, что собирается "сделать 40 млн долларов и нокаутировать легенду". Тайсон, в свою очередь, заработает примерно 20 млн долларов, по информации его друга и бывшего чемпиона UFC Генри Сехудо.

Напомним, что 12 ноября была названа причина смерти Вячеслава Узелкова. После госпитализации у спортсмена остановилось сердце, медикам удалось его запустить, но из комы Узелков не вышел.

Также сообщалось, что олимпийский чемпион Олег Верняев обвинил Федерацию гимнастики в коррупции.