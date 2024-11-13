"Не могу молчать": олимпийский чемпион Олег Верняев обвинил Федерацию гимнастики в коррупции

Чемпион заявил, что ему постоянно приходится "чуть ли не на коленях" выпрашивать себе тренера для поездки за границу, и что на соревнования в полсотни спортсменов выделяются миллионы гривен. Также он рассказал о трудоустроенных работниках, которых никто никогда не видел.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев раскритиковал работу вице-президента Федерации гимнастики Украины Стеллы Захаровой. Он обвинил ее в коррупции. Об этом чемпион написал на своей странице в фейсбук.

"Я больше не могу молчать. Я в Сборной Украины с 2010 года, и за все это время не помню более коррумпированного и ужасного вице-президента федерации, чем сейчас. Постоянные препятствия, палки в колеса, помощь блокируют, инициативы тормозят", — написал спортсмен.

В качестве примера он привел чемпионат Украины 2024 года, который, по его словам, обошелся в 6,6 миллионов гривен, и в котором участие приняли всего 50 спортсменов, без участия олимпийских чемпионов.

"Устраивать на работу "призраков", которые ни дня не были на месте, — это в порядке вещей. А если старший тренер задает вопрос, кто это, ему сразу говорят молчать. Иногда кажется, что скоро в сборной нужно будет просить разрешение даже просто дышать. Вопросы решаются только когда я напрямую обращаюсь к министру, за что я ему очень благодарен. Но так не ок. Это прямая ответственность федерации", — пишет Верняев.

Он рассказал, что каждый раз он — многократный чемпион, "почти на коленях" должен просить разрешение на выезд на соревнования с тренером у вице-президента Федерации.

"И даже когда объясняю, что мой тренер — это главный тренер сборной Украины, и что я готов ехать с другим тренером, который сможет помочь, мне отказывают. Разрешают выезд только с личным тренером, прекрасно зная, что я не буду этого делать, потому что понимаю, что он должен оставаться и работать со сборной. И это при том, что тот же человек во всех социальных сетях заявляет, что именно сейчас все делается для развития спорта, и что в сборной все будет правильно. Честно, больно и смешно это читать", — жалуется спортсмен.

По его словам, он не понимает, как с этим бороться, потому что если все так и останется, гимнастика станет просто спортом для здоровья, а не спортом, который приносит Украине олимпийские медали.

"Забыл добавить, это же личная неприязнь ко мне и к конкретному тренеру. Ему даже принципиально не подписали стипендию, как тренеру, за медаль у его спортсмена, которую он получил на Чемпионате Европы", — рассказал Олег Верняев.

В комментариях под публикацией пользователи поддержали спортсмена, поблагодарив его, что не замалчивает проблемы и говорит о коррупции.

Вице-президент Федерации гимнастики Украины Стелла Захарова на публикацию Олега Верняева пока не отреагировала. В Федерации спортивной гимнастики Украины тоже на пост олимпийского чемпиона тоже пока реакции нет. Так же пока молчит Министерство молодежи и спорта.