"Не можу мовчати": олімпійський чемпіон Олег Верняєв звинуватив Федерацію гімнастики у корупції

Чемпіон заявив, що йому постійно доводиться "ледь не навколішках" випрошувати собі тренера для поїздки за кордон, і що на змагання в пів сотні спортсменів виділяються мільйони гривень. Також він розповів про працевлаштованих працівників, яких ніхто ніколи не бачив.

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв розкритикував роботу віцепрезидентки Федерації гімнастики України Стелли Захарової. Він звинуватив її у корупції. Про це чемпіон написав на своїй сторінці у фейсбук.

"Я більше не можу мовчати. Я в Збірній України з 2010 року, і за весь цей час не пам’ятаю більш корумпованого та жахливого віце-президента федерації, ніж зараз. Постійні перешкоди, палки в колеса, допомогу блокують, ініціативи гальмують", — написав спортсмен.

Як приклад, він навів чемпіонат України 2024 року, який, за його словами, обійшовся у 6,6 мільйонів гривень, і в якому участь взяли усього 50 спортсменів, без участі олімпійських чемпіонів.

"Влаштовувати на роботу "примар", які жодного дня не були на місці, – це в порядку речей. А якщо старший тренер ставить запитання, хто це, йому одразу кажуть мовчати. Іноді здається, що скоро в збірній потрібно буде просити дозвіл навіть просто дихати. Питання вирішуються тільки коли я напряму звертаюся до міністра, за що я йому дуже вдячний. Але так не ок. Це пряма відповідальність федерації", — пише Верняєв.

Він розповів, що щоразу він — багаторазовий чемпіон, "майже на колінах" повинен просити дозвіл на виїзд на змагання з тренером у віце-президентки Федерації.

"І навіть коли пояснюю, що мій тренер – це головний тренер збірної України, і що я готовий їхати з іншим тренером, який зможе допомогти, мені відмовляють. Дозволяють виїзд тільки з особистим тренером, чудово знаючи, що я не буду цього робити, бо розумію, що він має залишатися і працювати зі збірною. І це при тому, що та сама людина у всіх соціальних мережах заявляє, що саме зараз усе робиться для розвитку спорту, і що в збірній усе буде правильно. Чесно, боляче і смішно це читати", — скаржиться спортсмен.

За його словами, він не розуміє, як з цим боротися, бо якщо все так і залишиться, гімнастика стане просто спортом для здоров’я, а не спортом, який приносить Україні олімпійські медалі.

"Забув додати, це ж особиста неприязнь до мене і до конкретного тренера. Йому навіть принципово не підписали стипендію, як тренеру, за медаль у його спортсмена, яку він здобув на Чемпіонаті Європи", — розповів Олег Верняєв.

У коментарях під публікацією користувачі підтримали спортсмена, подякувавши йому, що не замовчує проблеми і говорить про корупцію.

Віцепрезидентка Федерації гімнастики України Стелла Захарова на публікацію Олега Верняєва поки не відреагувала. У Федерації спортивної гімнастики України теж на пост олімпійського чемпіона теж поки реакції немає. Так само поки мовчить Міністерство молоді і спорту.