"Завжди п'ю з нової пляшки": Магучіх розповіла, як на змаганнях підсипають допінг (відео)

Бували випадки, коли заборонені речовини виявляли в крові спортсмена, впевненого, що він жодного допінгу не приймав. Потім виявлялося, що речовину підсипали таємно до відкритої пляшки, розповідає атлетка Ярослава Магучіх.

Спортсмени на змаганнях і зборах ніколи не п'ють воду із відкритих раніше пляшок, бо туди можуть підсипати допінг. Про це українська легкоатлетка, світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Ярослава Магучіх про випадки підсипання допінгу на змаганнях - на відео з 50:37.

Ярослава підтвердила, що спортсмени уникають відкритих пляшок і п'ють лише з нових, бо часто траплялися випадки, коли до простої води підсипали заборонені речовині.

"Так, на змаганнях, на тренувальних зборах не п'ємо. В секторі, наприклад, я постійно з нової пляшки п'ю. Якщо я не бачила, де була пляшка, кинула її, пішла кудись і повернулася — я вже не буду пити з неї", — сказала Магучіх.

Спортсменка розповіла про випадки, коли хтось лишав пляшку відкритою, потім пив із неї — й аналізи виявляли в крові допінг, бо хтось всипав його до води, поки ніхто не бачив.

"Бували навіть випадки, коли бачили, як лишали тарілку — а хтось підходив і щось до неї підсипав. І потім про це говорили, шукали. Такі бувають люди. Тому все має бути закрите", — поділилася Ярослава.

Нагадаємо, 25 жовтня Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) офіційно ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх, тож українська легкоатлетка офіційно стала світовою рекордсменкою. Стрибнувши на висоту 2,10 метра, Ярослава побила рекорд болгарської спортсменки Стефки Костадінової, який ніхто не міг перевершити з 1987 року.

Крім того, 19 серпня український блогер Ігор Лаченков повідомляв, що Магучіх задонатила 1 млн грн призових на потреби ЗСУ. Ці кошти атлетка отримала за золоту медаль у дисципліні стрибки у висоту на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.