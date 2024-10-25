Ярослава Магучіх офіційно стала світовою рекордсменкою: що відомо (відео)

Ярослава Магучіх побила рекорд болгарки Стефки Костадінової, який тримався з 1987 року. На Олімпіаді в Парижі українка стрибнула у висоту на 2,10 метрів і наразі Міжнародна федерація легкої атлетики офіційно ратифікувала досягнення.

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Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) офіційно ратифікувала світовий рекорд української легкоатлетки Ярослави Магучіх. Про це йдеться на сайті організації.

"Світовий рекорд зі стрибків у висоту Ярослави Магучих, встановлений у липні в Парижі, 2,10 м підтверджений Всесвітньою легкоатлетичною асоціацією", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вона побила один із найдавніших рекордів на Діамантовій Лізі в Парижі. Тоді вона підкорила висоту 2,10 м.

Здобувши перемогу, Магучіх підняла планку на 2,07 м і здолала її у другому стрибку, покращивши свій національний рекорд. Потім легкоатлетка приготувалася до спроби подолати позначку 2,10 м — на один сантиметр вище за світовий рекорд — і подолала її з першої спроби.

Нагадаємо, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх після перемоги на Олімпійських іграх у Парижі задонатила з призових коштів олімпіади 1 мільйон гривень на потреби ЗСУ. Також вона задонатила "Янголам Азову" 500 000 гривень на лікування військових із важкими нейротравмами.

Раніше Фокус писав, скільки призових заробили українські легкоатлети. Разом заробили понад 137 тисяч доларів призових протягом сезону головних комерційних змагань. При цьому Ярослава Магучіх отримала 70 тисяч доларів призових