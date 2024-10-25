Ярослава Магучих официально стала мировой рекордсменкой: что известно (видео)

Ярослава Магучих побила рекорд болгарки Стефки Костадиновой, который держался с 1987 года. На Олимпиаде в Париже украинка прыгнула в высоту на 2,10 метров и сейчас Международная федерация легкой атлетики официально ратифицировала достижение.

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Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) официально ратифицировала мировой рекорд украинской легкоатлетки Ярославы Магучих. Об этом говорится на сайте организации.

"Мировой рекорд по прыжкам в высоту Ярославы Магучих, установленный в июле в Париже, 2,10 м подтвержден Всемирной легкоатлетической ассоциацией", — говорится в сообщении.

Отмечается, что она побила один из древнейших рекордов на Бриллиантовой Лиге в Париже. Тогда она покорила высоту 2,10 м.

Одержав победу, Магучих подняла планку на 2,07 м и преодолела ее во втором прыжке, улучшив свой национальный рекорд. Затем легкоатлетка приготовилась к попытке преодолеть отметку 2,10 м — на один сантиметр выше мирового рекорда — и преодолела ее с первой попытки.

Напомним, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после победы на Олимпийских играх в Париже задонатила из призовых средств олимпиады 1 миллион гривен на нужды ВСУ. Также она задонатила "Ангелам Азова" 500 000 гривен на лечение военных с тяжелыми нейротравмами.

Ранее Фокус писал, сколько призовых заработали украинские легкоатлеты. Вместе заработали более 137 тысяч долларов призовых в течение сезона главных коммерческих соревнований. При этом Ярослава Магучих получила 70 тысяч долларов призовых