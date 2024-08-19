Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих задонатила 1 млн грн призовых на нужды ВСУ

Кроме того, украинская спортсменка задонатила "Ангелам Азова" 500 000 гривен на лечение военных с тяжелыми нейротравмами.

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая на Олимпийских играх в Париже завоевала золотую медаль в прыжках в высоту, задонатила из призовых средств олимпиады 1 миллион гривен на нужды ВСУ. Об этом сообщил украинский блогер Игорь Лаченков в своем телеграм-канале.

"Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих только что задонатила нам на сбор миллион грн из призовых", — написал Лачен.

За несколько часов до этого Лаченков вместе с благотворительным фондом "Украина.Поможем" объявили сбор на 12 миллионов гривен, которые пойдут на обеспечение автомобилями значительного количества боевых подразделений Сил обороны Украины на линии фронта.

"Я в шоке, это просто лучший человек и гордость, очень, очень благодарю", — подчеркнул Лаченков.

Он также пояснил, что не может вспомнить персональных донатов на такую сумму.

Посты Лаченкова Фото: Скриншот

Кроме того, как сообщили 15 августа в благотворительном фонде "Ангелы Азова", Ярослава Магучих задонатила 500 тысяч гривен на лечение военных с тяжелыми нейротравмами.

"Команда "Ангелов Азова" искренне благодарит Ярославу Магучих, легкоатлетку по прыжкам в высоту, олимпийскую чемпионку за донат в размере 500 000 грн. Все средства мы перечислили на лечение военных с тяжелыми нейротравмами", — говорится в сообщении.

Фонд также обнародовал квитанцию о получении средств.

Квитанция о донате от Ярославы Магучих Фото: соцмережі

Напомним, 4 августа украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2024 в дисциплине прыжки в высоту.