Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх задонатила 1 млн грн призових на потреби ЗСУ

Крім того, українська спортсменка задонатила "Янголам Азову" 500 000 гривень на лікування військових із важкими нейротравмами.

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Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка на Олімпійських іграх у Парижі виборола золоту медаль у стрибках у висоту, задонатила з призових коштів олімпіади 1 мільйон гривень на потреби ЗСУ. Про це повідомив український блогер Ігор Лаченков у своєму телеграм-каналі.

"Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх тільки що задонатила нам на збір мільйон грн з призових", — написав Лачен.

За кілька годин до цього Лаченков разом із благодійним фондом "Україна.Допоможемо" оголосили збір на 12 мільйонів гривень., які підуть на забезпечення автівками значної кількості бойових підрозділів Сил оборони України на лінії фронту.

"Я в шоці, це просто найкраща людина та гордість, дуже, дуже дякую", — наголосив Лаченков.

Він також пояснив, що не може пригадати персональних донатів на таку суму.

Пости Лаченкова Фото: Скриншот

Крім того, як повідомили 15 серпня у благодійному фонді "Янголи Азову", Ярослава Магучіх задонатила 500 тисяч гривень на лікування військових із важкими нейротравмами.

"Команда "Янголів Азову" щиро дякує Ярославі Магучіх, легкоатлетці зі стрибків у висоту, олімпійській чемпіонці за донат у розмірі 500 000 грн. Всі кошти ми перерахували на лікування військових із важкими нейротравмами", — йдеться у повідомленні.

Фонд також оприлюднив квитанцію про отримання коштів.

Квитанція про донат від Ярослави Магучіх Фото: соцмережі

Нагадаємо, 4 серпня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала золоту медаль на Олімпіаді-2024 у дисципліні стрибки у висоту.