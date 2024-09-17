Бриллиантовая лига—2024: сколько призовых заработали украинские легкоатлеты

Чемпионка сезона-2024 в прыжках в высоту Ярослава Могучих получила 70 тысяч долларов призовых. Юлия Левченко заработала всего 1 тысячу.

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Украинские легкоатлеты во главе со прыгуньей в высоту Ярославой Магучих заработали более 137 тысяч долларов призовых в течение сезона главных коммерческих соревнований – Бриллиантовой лиги. Об этом пишет "РБК-Украина".

Бриллиантовая лига организована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, где фиксированные гонорары предусмотрены для участников каждого из этапов, сумевших завершить соревнования в топ-8. Спортсмены соревнуются в каждом виде программы семь раз, набирая очки по итогам каждой встречи. В финале очки удваиваются.

Наиболее удачно в течение года выступила Ярослава Магучих. Чемпионка сезона-2024 в прыжках в высоту получила 70 тысяч долларов призовых. Ее коллега Ирина Геращенко заняла второе место, однако заработала 22 тысячи долларов. Замкнул тройку лидеров Олег Дорощук, который получил 19 тысяч.

Призовые украинских спортсменов в сезоне-2024 Бриллиантовой лиги:

Ярослава Магучих (прыжки в высоту) – 70 тысяч долларов;

Ирина Геращенко (прыжки в высоту) – 22 тысячи;

Олег Дорощук (прыжки в высоту) – 19 тысяч;

Михаил Кохан (метание молота) – 9,5 тысячи;

Анна Рыжикова (400 м с барьерами) – 6,25 тысячи;

Артур Фельфнер (метание копья) – 6 тысяч;

Марина Бех-Романчук (тройной прыжок) – 3,5 тысячи;

Юлия Левченко (прыжки в высоту) – 1 тысяча.

В общей сложности призовые получили 8 украинских атлетов. В прошлом году их было 11 и вместе они заработали более 162 тысяч долларов.

Ярослава Магучих становилась победительницей Бриллиантовой лиги в 2022 и 2023 годах.

Фокус писал, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих передала на нужды ВСУ 1 миллион гривен. Также она задонатила 500 тысяч гривен благотворительному фонду "Ангелы Азова" на лечение военных с тяжелыми нейротравмами.

Напомним, в 2024 году боксер Александр Усик стал самым оплачиваемым украинским спортсменом, который признался, что с удовольствием стал бы министром спорта.