Бриллиантовая лига—2024: сколько призовых заработали украинские легкоатлеты
Чемпионка сезона-2024 в прыжках в высоту Ярослава Могучих получила 70 тысяч долларов призовых. Юлия Левченко заработала всего 1 тысячу.
Украинские легкоатлеты во главе со прыгуньей в высоту Ярославой Магучих заработали более 137 тысяч долларов призовых в течение сезона главных коммерческих соревнований – Бриллиантовой лиги. Об этом пишет "РБК-Украина".
Бриллиантовая лига организована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, где фиксированные гонорары предусмотрены для участников каждого из этапов, сумевших завершить соревнования в топ-8. Спортсмены соревнуются в каждом виде программы семь раз, набирая очки по итогам каждой встречи. В финале очки удваиваются.
Наиболее удачно в течение года выступила Ярослава Магучих. Чемпионка сезона-2024 в прыжках в высоту получила 70 тысяч долларов призовых. Ее коллега Ирина Геращенко заняла второе место, однако заработала 22 тысячи долларов. Замкнул тройку лидеров Олег Дорощук, который получил 19 тысяч.
Призовые украинских спортсменов в сезоне-2024 Бриллиантовой лиги:
- Ярослава Магучих (прыжки в высоту) – 70 тысяч долларов;
- Ирина Геращенко (прыжки в высоту) – 22 тысячи;
- Олег Дорощук (прыжки в высоту) – 19 тысяч;
- Михаил Кохан (метание молота) – 9,5 тысячи;
- Анна Рыжикова (400 м с барьерами) – 6,25 тысячи;
- Артур Фельфнер (метание копья) – 6 тысяч;
- Марина Бех-Романчук (тройной прыжок) – 3,5 тысячи;
- Юлия Левченко (прыжки в высоту) – 1 тысяча.
В общей сложности призовые получили 8 украинских атлетов. В прошлом году их было 11 и вместе они заработали более 162 тысяч долларов.
Ярослава Магучих становилась победительницей Бриллиантовой лиги в 2022 и 2023 годах.
Фокус писал, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих передала на нужды ВСУ 1 миллион гривен. Также она задонатила 500 тысяч гривен благотворительному фонду "Ангелы Азова" на лечение военных с тяжелыми нейротравмами.
Напомним, в 2024 году боксер Александр Усик стал самым оплачиваемым украинским спортсменом, который признался, что с удовольствием стал бы министром спорта.