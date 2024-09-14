"С удовольствием": Усик заявил, что хочет стать министром спорта Украины (видео)

Боксер признался, что хотел бы работать с детьми, и не только в спорте. Спортсмен поделился, что с удовольствием научил бы их тем вещам, которые умеет сам.

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Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, чем бы хотел заниматься в будущем. В интервью Kanał Sportowy он отметил, что хотел бы занимать должность министра молодежи и спорта Украины.

На вопрос чему бы спортсмен хотел бы посвятить много времени Александр Усик поделился своими планами на будущее.

"Я бы хотел работать с детьми, работать с детьми не только в спорте, но и в обучении. Психология, здоровый образ жизни, думать своей головой, а не слушать, что кто говорит. Я хочу работать со своими ребятами, со своими детьми для того, чтобы научить их некоторым вещам, которые могу я. Я бы с удовольствием стал бы министром спорта — и я стану им", — отметил Усик.

Александр Усик: что известно о боксере

Александр Усик — украинский профессиональный боксер. Абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе он стал в мае, когда победил британца Тайсона Фьюри в бою за унификацию титулов. Это произошло впервые за 25 лет — последний подобный титул кто-то имел в 1999 году, когда Леннокс Льюис победил Эвандера Холифилда. Усик стал самым высокооплачиваемым спортсменом Украины — его состояние увеличилось на 54 миллиона долларов.

Спортсмен — религиозный человек и из-за своего вероисповедания и резких ответов относительно религиозных принадлежностей боксер фигурировал в скандалах. Однако недавно он признался, что посещает УПЦ.

У Александра есть жена Екатерина, с которой они в браке около 15 лет. У пары четверо детей — 14-летняя Елизавета, двое сыновей — 11-летний Кирилл и 9-летний Михаил, а также четырехмесячная Мария.