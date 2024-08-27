Александр Усик признался в какую церковь ходит сегодня (видео)

Александр Усик — религиозный человек. Именно из-за своего вероисповедания и резких ответов относительно религиозных принадлежностей боксер фигурировал в скандалах.

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37-летний украинский боксер Александр Усик рассказал, изменились ли его религиозные принадлежности, которые были в 2023 году, когда он заявил, что остается верным УПЦ Московского патриархата с митрополитом Онуфрием. Свой взгляд на религию боксер высказал в интервью NV.

В частности, журналистка спросила, перешел ли Александр Усик из украинской православной церкви московского патриархата и трансформировалась ли его религиозная принадлежность за эти годы, пока в Украине продолжается война.

"У меня спрашивают за это люди, которые никогда в жизни не были на утренней службе, как мне ответить человеку, который не знает ни одной молитвы, не был ни разу на литургии? Я православный христианин. И точка. Я хожу в украинскую православную церковь. Московского патриархата у нас нет, документально. Пусть покажут, где документально есть московский патриархат. В церкви люди. А мы падкие люди. Нельзя всех в одну гребенку собирать. Я еще раз говорю, я верю Богу. Я хожу спасаюсь в эту церковь и буду продолжать это делать. Я православный христианин", — пояснил боксер.

Заметим, что в августе 2024 года Верховная Рада запретила РПЦ в Украине. Однако в январе 2023 года боксер заявил, что продолжает быть верным УПЦ и митрополиту Онуфрию, но хочет, чтобы церковь избавилась от "негодяев", которые в ней есть.

"Много вопросов относительно того, что я предатель своей церкви, веры и Господа Бога. Многие люди просят меня, чтобы я сказал слово. Я продолжаю быть верным Украинской православной церкви и митрополиту Онуфрию. И еще: я хочу, чтобы наша УПЦ очистилась от тех негодяев, которые в ней есть. Это не батюшки, а те люди, которые приехали работать по команде врага — Российской Федерации",- заявил Усик.

Напомним, ранее мы писали, что рэпер Ярмак высказался о Василии Ломаченко и Александре Усике.

Кроме этого, Фокус писал, что жена Александра Усика впервые показала лицо самой младшей дочери боксера.