Олександр Усик зізнався до якої церкви ходить сьогодні (відео)

Олександр Усик — релігійна людина. Саме через своє віросповідання та різкі відповіді щодо релігійних приналежностей боксер фігурував у скандалах.

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37-річний український боксер Олександр Усик розповів, чи змінились його релігійні приналежності, які були у 2023 році, коли він заявив, що залишається вірним УПЦ Московського патріархату з митрополитом Онуфрієм. Свій погляд на релігію боксер висловив в інтерв’ю NV.

Зокрема, журналістка запитала, чи перейшов Олександр Усик з української православної церкви московського патріархату і чи трансформувалася його релігійна приналежність за ці роки, поки в Україні триває війна.

"У мене питають за це люди, які ніколи в житті не були на ранковій службі, як мені відповісти людині, яка не знає жодної молитви, чи не був жодний раз на літургії? Я православний християнин. І крапка. Я ходжу в українську православну церкву. Московського патріархату у нас немає, документально. Хай покажуть, де документально є московський патріархат. У церкві люди. А ми падкі люди. Не можна всіх в одну гребінку збирати. Я ще раз кажу, я вірю Богу. Я ходжу спасаюсь в цю церкву і буду продовжувати це робити. Я православний християнин", — пояснив боксер.

Зауважимо, що у серпні 2024 року Верховна Рада заборонила РПЦ в Україні. Однак у січні 2023 року боксер заявив, що продовжує бути вірним УПЦ та митрополиту Онуфрію, але хоче, аби церква позбулася "негідників", які у ній є.

"Багато питань щодо того, що я зрадник своєї церкви, віри та Господа Бога. Багато людей просять мене, щоб я сказав слово. Я продовжую бути вірним Українській православній церкві та митрополиту Онуфрію. І ще: я хочу, щоб наша УПЦ очистилася від тих негідників, які у ній є. Це не батюшки, а ті люди, які приїхали працювати за командою ворога – Російської Федерації", — заявив Усик.

Нагадаємо, раніше ми писали, що репер Ярмак висловився про Василя Ломаченка та Олександра Усика.

Крім цього, Фокус писав, що дружина Олександра Усика вперше показала обличчя наймолодшої доньки боксера.