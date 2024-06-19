Дружина Олександра Усика вперше показала обличчя наймолодшої доньки боксера

Катерина та Олександр Усик вже 15 років у шлюбі. Спільно пара має чотирьох дітей. Наймолодша донечка Марійка народилася у 2024 році.

Дружина 37-річного українського боксера Олександра Усика, який у травні 2024 року став абсолютним чемпіоном світу, Катерина, показала, як виглядає чотиримісячна донька боксера, яка народилася напередодні бою з Ф'юрі, який мав відбутися ще в лютому 2024-го. Світлинами жінка поділилася у себе на сторінці в Інстаграм.

Олександр Усик є багатодітним батьком — учетверте боксер став батьком ще 28 січня. Тоді в нього народилася донечка, яку назвали Марія. Оскільки тоді Усик готувався до титульного боксу проти Тайсона Ф’юрі, приїхати на виписку дружини та доньки з пологового, боксер не зміг. Катерину забрав водій, а проводжав персонал лікарні.

Протягом чотирьох місяців родина боксера не поспішала показувати обличчя четвертої доньки і навіть після титульного бою, який все-таки відбувся у травні, де Усик здобув титул абсолютного чемпіона.

Однак все ж дружина Усика вирішила показати зворушливі кадри з маленькою донечкою боксера. Всього Катерина показала два фото, на яких тримає доньку на руках і підкидає до гори.

Світлини з донечкою Катерина ілюструвала трьома сердечками синього кольору. Звісно під першими фото донечки Усика шанувальники залишили чимало коментарів та компліментів дівчатам: "Які солоденькі", "Ці щічки", "Сладуня", "Лапочки".

Варто зазначити, що Олександр Усик та його дружина Катерина у шлюбі вже 15 років. Пара має чотирьох дітей — 14-річну Єлизавету, двох синів — 11-річного Кирила та 9-річного Михайла, а також чотиримісячну Марію.

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