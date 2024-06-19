Жена Александра Усика впервые показала лицо самой младшей дочери боксера

Екатерина и Александр Усик уже 15 лет в браке. Совместно пара имеет четырех детей. Самая младшая дочь Маша родилась в 2024 году.

Жена 37-летнего украинского боксера Александра Усика, который в мае 2024 года стал абсолютным чемпионом мира, Екатерина, показала, как выглядит четырехмесячная дочь боксера, которая родилась накануне боя с Фьюри, который должен был состояться еще в феврале 2024-го. Фотографиями женщина поделилась у себя на странице в Инстаграм.

Александр Усик является многодетным отцом — в четвертый раз боксер стал отцом еще 28 января. Тогда у него родилась дочь, которую назвали Мария. Поскольку тогда Усик готовился к титульному боксу против Тайсона Фьюри, приехать на выписку жены и дочери из роддома, боксер не смог. Екатерину забрал водитель, а провожал персонал больницы.

В течение четырех месяцев семья боксера не спешила показывать лицо четвертой дочери и даже после титульного боя, который все-таки состоялся в мае, где Усик получил титул абсолютного чемпиона.

Однако все же жена Усика решила показать трогательные кадры с маленькой дочкой боксера. Всего Екатерина показала два фото, на которых держит дочку на руках и подбрасывает к горе.

Фотографии с дочерью Екатерина иллюстрировала тремя сердечками синего цвета. Конечно под первыми фото дочери Усика поклонники оставили немало комментариев и комплиментов девушкам: "Какие сладенькие", "Эти щечки", "Сладуня", "Лапочки".

Стоит отметить, что Александр Усик и его жена Екатерина в браке уже 15 лет. Пара имеет четверых детей — 14-летнюю Елизавету, двух сыновей — 11-летнего Кирилла и 9-летнего Михаила, а также четырехмесячную Марию.

Напомним, ранее мы писали, что Александр Усик объяснил, почему вспомнил покойного отца.

Кроме этого, Фокус писал, что Александр Усик снимется в кино.