37-річний український боксер Олександр Усик вчетверте став батьком. Дружина Катерина нещодавно народила чемпіону світу донечку. Коли саме дівчинка з’явилася на світ поки не відомо.

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Про те, що Катерина Усик вагітна четвертою дитиною стало відомо у жовтні 2023 року, однак пара не захотіла вдаватися в подробиці. Вже сьогодні Слава Дьомін вперше розсекретив, що родина Усиків вже стала батьками другої донечки.

Нині відомо, що новонароджена дівчинка доволі богатирське дитя, адже народилася з вагою майже в 5 кілограмів. Також відомо, що зріст дівчинки склав 58 сантиметрів.

Народжувала дружина чемпіона Олександра Усика в одному зі столичних пологових будинків.

Відомо також, що подружжя обрало для дівчинки ім’я Марія. Це третя дитина в сім’ї боксера. Вони також вже мають доньку Єлизавету та ще двох синів — Кирила та Михайла.

Нині Катерина готується до виписки з пологовому, тому ймовірніше всього дівчинка народилася минулого тижня.

Слава Дьомін також уточнив, що наразі пара не планує афішувати подробиць народження четвертої дитини, адже вони в очікуванні вирішального бою Олександра. Вже після подружжя обіцяє привідкрити карти на особисте життя.

Варто відзначити, що пара Олександр та Катерина вже 15 років разом. Вони познайомилися ще в школі, однак Катерина довго не відповідала на симпатію Сашка. Відомо, що нині пара живе поблизу столиці. Старша донька Ліза живе з мамою, а от двоє синів живуть з рідними за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми також писали, що колишня дружина Ченнінга Татума втретє вагітна, а також, що вагітна жінка двометрового богатиря поскаржилась на гігантський живіт.