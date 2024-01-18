Колишня дружина Ченнінга Татума втретє вагітна (фото, відео)
Дженна Деван та Стів Казі стали батьками першої спільної дитини у 2020 році. Тепер вони очікують на народження другого спадкоємця.
43-річна американська акторка Дженна Деван вагітна третьою дитиною. Про це зірка драми "Крок вперед" оголосила в Instagram.
Малюк стане другим у союзі з її нареченим, 48-річним актором Стівом Казі.
Мама двох дітей опублікувала відео, на якому її коханий співає їй серенади, коли вона приймає пінну ванну, прикриваючи груди руками.
"Подумайте, якщо я змушу Стіва Казі щовечора співати мені серенади, дитина впізнає його голос?" – підписала вона ролик.
У зворушливому відео акторка лежала у воді, а її наречений сидів на стільці біля ванни з гітарою.
Колишня дружина актора Ченнінга Татума також продемонструвала свій помітно округлий живіт у прозорій чорній сукні, позуючи для обкладинки "Romper".
Вагітна знаменитість розповіла виданню, що вона щойно увійшла в другий триместр і вже "знову почувається живою".
У березні 2020 року вони з Казі стали батьками першої спільної дитини — сина на ім’я Каллум.
А від Ченнінга Татума акторка виховує 10-річну доньку Еверлі. Пара була у шлюбі з 2009 по 2019 роки.
Нагадаємо, Ченнінг Татум заручився з акторкою Зої Кравіц.
Також Фокус писав про те, як наречена Ченнінга Татума провела час з його донькою.