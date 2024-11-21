Венсан Кассель вивів у світ вагітну кохану (фото)

Нара Баптіста в очікуванні своєї першої дитини. А в Касселя вже є троє доньок від Моніки Беллуччі та Тіни Кунакі.

57-річний французький актор Венсан Кассель вийшов на публіку з вагітною коханою, 28-річною бразильською моделлю Нарою Баптістою. Фото обраниця зірки фільму "Чорний лебідь" поділилася в соцмережах.

Пара зʼявилася на прем'єрі фільму "Сент-Екзюпері", у якому Кассель зіграв головну роль.

Для виходу колишній чоловік Моніки Беллуччі обрав бежевий плащ, під який одягнув молочну водолазку, бежевий кардиган та мішкуваті джинси. Тим часом Нара Баптіста була у чорній мінісукні з білим коміром. Вона зібрала своє темне волосся в зачіску. На ногах вагітної моделі були туфлі в тон на низьких підборах.

Нара Баптіста та Венсан Кассель

Зазначимо, що обраниця Венсана Касселя народить йому четверту дитину. Свого часу у шлюбі з Монікою Беллуччі на світ зʼявилися доньки Дева та Леоні. А друга дружина актора Тіна Кунакі народила йому доньку Амазонію.

Для 28-річної Нари дитина стане першою. Про її стосунки з французом стало відомо близько року тому. У квітні 2023 року він розлучився з Кунакі. Наразі пара ще не одружена, проте вже не приховує свій роман.

Нара Баптіста та Венсан Кассель Фото: Getty Images

Нагадаємо, Нара Баптіста показала "вагітні" кадри.

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