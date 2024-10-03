Юна дівчина Венсана Касселя показала "вагітні" фото

Венсан та Нара почали зустрічатися наприкінці літа 2023 року. Дитина стане першою для моделі та четвертою для актора.

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27-річна бразильська модель Нара Баптіста показала "вагітні" фото. Знімки зірка соцмереж опублікувала в Instagram.

Кохана 57-річного французького актора Венсана Касселя поділилася чорно-білими селфі, своїм дитячим архівним фото та знімком, на якому продемонструвала помітно округлений живіт. Нара посміхалася, позуючи топлес та щиро посміхаючись.

Вона ніяк не підписала карусель фото, а Кассель у коментарях лаконічно написав: "Мама".

Нара Баптіста

Дитина стане першою для 27-річної моделі та четвертою для Касселя. У нього вже є дві доньки від акторки Моніки Беллучі — Дева та Леоні, та спадкоємиця Амазонія від моделі Тіни Кунакі.

Про вагітність юної дівчини актора стало відомо за кілька тижнів до цього. На фото Нара позувала в чорній довгій сукні, яка підкреслила її помітно округлений живіт.

"Мама чекає на тебе", — написала Баптіста.

Нара Баптіста

Венсан Кассель та його юна кохана, про роман яких стало відомо восени 2023, доволі рідко виходять разом у світ. Навесні 2023 року актор розлучився з моделлю Тіною Кунакі після пʼяти років шлюбу. У них підростає донька Амазонія.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі показала рідкісний кадр двох дітей від Касселя.

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