Мадонна, Кассель і Ді Капріо: які зірки обирають набагато молодших партнерів

Обраниця Венсана Касселя народилася на 30 років пізніше за нього. Коли бойфренд Шер зʼявився на світ — їй було 40.

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За особистим життям публічних людей слідкують з особливою увагою. Їхні партнери також потрапляють під лупу громадськості. Фокус пригадує історії пар, у яких була значна різниця у віці.

Венсан Кассель

57-річний французький актор Венсан Кассель свого часу був одружений з італійкою Монікою Беллуччі, 59. Акторка народила ексчоловіку двох доньок — Деву та Леоні. Старша активно будує акторську та модельну карʼєру.

Після розлучення з Беллуччі Кассель почав роман, а згодом одружився з моделлю Тіною Кунакі, молодшою на 30 років за актора. Зірка подіумів народила екскоханому доньку Амазонію, яку взагалі не показують публіці. Навесні 2023 року стало відомо про рішення пари розлучитися.

Уже за кілька місяців Кассель закрутив роман з іншою моделлю, також молодшою на 30 років. Нарі Баптісті наразі 27 років.

Пара вже навіть офіційно виходила на публіку, відвідавши Каннський кінофестиваль-2024.

Нара Баптіста та Венсан Кассель Фото: Getty Images

Леонардо Ді Капріо

49-річний оскароносний актор Леонардо Ді Капріо жодного разу не був одружений. Близько пʼяти років він зустрічався з моделлю Камілою Морроне. Влітку 2022 вони розірвали стосунки, коли колишній коханій зірки "Титаніка" виповнилося 25 років. Після цього ще більше почали поширюватися жарти про те, що Ді Капріо зустрічається з дівчатами, яким менше 25.

Близько року Лео приписували роман з 29-річною американською моделлю палестинського походження Джіджі Хадід.

Наразі ж він зустрічається з 25-річною італійською моделлю Вітторією Черетті. Пара часто проводить разом час, зокрема, напередодні юна зірка турбувалася про обранця під час відпочинку на яхті, коли Лео вжалила медуза.

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті

Мадонна

65-річна Мадонна доволі часто обирає чоловіків, набагато молодших за неї. Вік та персона останнього обранця зірки залишаються загадкою, проте, судячи з його фото, Медж дотримується своїх стандартів.

Про нові стосунки зірки сцени стало відомо кілька тижнів тому. Вона виклала знімки з молодим обранцем, проте більше деталей не надала.

Раніше зірка сцени зустрічалася з 24-річним манекенником Ендрю Дарнеллом, 30-річним боксером Джошуа Поппером, а також із 29-річним Ахламаліком Вільямсом. З останнім у співачки роман тривав три роки.

Мадонна з бойфрендом Фото: Instagram madonna

Бред Пітт

Після скандального та тривалого розлучення з Анджеліною Джолі 60-річний Бред Пітт почав зустрічатися з 31-річною дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон. Уперше про стосунки пари стало відомо наприкінці 2022 року. Лише нещодавно вони вперше офіційно зʼявилися на публіці, відвідавши Формулу-1.

Бред Пітт та Інес де Рамон Фото: Getty Images

Шер

78-річна американська співачка Шер близько двох років зустрічається з молодшим на 40 років музикантом Александром Едвардсом.

Закохані познайомилися на Паризькому тижні моди у вересні 2022 року, але ненадовго розлучилися у травні 2023 року.

Хоча деякі критики поставили під сумнів значну різницю у віці закоханих, інсайдер розповів, що співачку це зовсім не турбує.

"І причина, чому я спілкуюся з молодими чоловіками, полягає в тому, що чоловіки мого віку старші — добре, тепер вони всі мертві, — але раніше вони завжди боялися підійти до мене. І молодші чоловіки — їх виховали такі жінки, як я", — зізналася Шер.

Шер та Александр Едвардс Фото: Getty Images

Бредлі Купер

49-річний голлівудський актор Бредлі Купер з осені 2023 року зустрічається з 29-річною моделлю Джіджі Хадід. Ходили чутки, начебто актор уже готовий піти під вінець.

"Це навіть не питання. Вони обговорювали сім'ю і шлюб на ранніх етапах своїх стосунків. Вони були віддані одне одному і своїм планам протягом деякого часу, і тепер це лише питання часу", — говорили джерела.

Бредлі Купер та Джіджі Хадід

Нагадаємо, син Уми Турман планує стати режисером.

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