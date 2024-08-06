Син Уми Турман дебютує як режисер: деталі

Левон займається музикою, грає в кіно та створює власну картину. Його батьки — знамениті актори.

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22-річний син Уми Турман та Ітана Гоука Левон готується дебютувати як режисер. Про це пише Daily Mail.

Юнак, який є наймолодшою ​​дитиною 53-річного Гоука та 54-річної Турман, написав сценарій і буде режисером фільму Picture Day ("День малюнка"), який буде показаний на фестивалі Coffey Street Studios у Брукліні. Його відкриття заплановане на 20 вересня і триватиме до 6 жовтня 2024.

Дія картини відбувається в повсякденному полудні у спільній вітальні, а п’ять сусідів по кімнаті розповідають про псевдосімейні драми, сексуальність, ідентичність і складнощі сучасної чоловічої дружби.

Ума Турман із сином Фото: Getty Images

Окрім цього, 22-річний Левон зіграв у режисерському дебюті Зої Кравіц "Кліпни двічі", прем’єра якого відбудеться 23 серпня. Син Уми Турман виконав роль гостя на вечірці, влаштованій на приватному острові, що належить мільярдеру.

Левон також талановитий як співак і автор пісень. Юнак навіть іноді виконує власні пісні.

Левон Гоук

Нагадаємо, Левон Гоук — син акторів Уми Турман та Ітана Гоука, він народився 2002 року. У нього також є сестра Мая, зірка серіалу "Дивні дива", яка народилася 1998 року. У 2005 році Ума та Ітан розірвали свій шлюб.

Раніше Ума Турман із сином вийшли на червону доріжку 76-го Каннського кінофестивалю.

Також Фокус писав про 54-й день народження Уми Турман.