Сын Умы Турман дебютирует как режиссер: детали

Левон занимается музыкой, играет в кино и создает собственную картину. Его родители — знаменитые актеры.

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22-летний сын Умы Турман и Итана Хоука Левон готовится дебютировать как режиссер. Об этом пишет Daily Mail.

Юноша, который является самым младшим ребенком 53-летнего Хоука и 54-летней Турман, написал сценарий и будет режиссером фильма Picture Day ("День рисунка"), который будет показан на фестивале Coffey Street Studios в Бруклине. Его открытие запланировано на 20 сентября и продлится до 6 октября 2024 года.

Действие картины происходит в повседневном полудне в общей гостиной, а пять соседей по комнате рассказывают о псевдосемейных драмах, сексуальности, идентичности и сложностях современной мужской дружбы.

Ума Турман с сыном Фото: Getty Images

Кроме этого, 22-летний Левон сыграл в режиссерском дебюте Зои Кравиц "Клипни дважды", премьера которого состоится 23 августа. Сын Умы Турман исполнил роль гостя на вечеринке, устроенной на частном острове, принадлежащем миллиардеру.

Левон также талантлив как певец и автор песен. Юноша даже иногда исполняет собственные песни.

Левон Хоук

Напомним, Левон Хоук — сын актеров Умы Турман и Итана Хоука, он родился в 2002 году. У него также есть сестра Майя, звезда сериала "Очень странные дела", которая родилась в 1998 году. В 2005 году Ума и Итан расторгли свой брак.

Ранее Ума Турман с сыном вышли на красную дорожку 76-го Каннского кинофестиваля.

Также Фокус писал о 54-м дне рождения Умы Турман.