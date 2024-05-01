"Благодарна за любовь": Ума Турман показала, как отметила 54-летие (фото)

К имениннице присоединилась ее 11-летняя дочь. Она позировала перед праздничным тортом.

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Американская актриса Ума Турман показала, как отметила 54-й день рождения. Праздничным кадром звезда экрана поделилась в Instagram.

Турман отпраздновала свое 54-летие 29 апреля 2024 года вечером с праздничным шоколадным тортом, украшенным свечами и бенгальскими огоньками, на котором написано "Что угодно".

Именинница написала: "Благодарна за всю любовь!"

Ума Турман Фото: скріншот

На заднем плане фотографии звезды "Криминального чтива" стояла ее 11-летняя дочь Луна Турман-Бюссон, снимая маму на Polaroid. Девочка родилась во время семилетних отношений Турман с бывшим женихом, французским миллиардером Арпадом Бюссоном, которые закончились в 2014 году.

Недавно Ума Турман вызвала слухи о романе с основателем Apeiron Investment Group Кристианом Ангермайером, когда они присутствовали на TIME100 Gala в Линкольн-центре на Манхэттене. Ангермайер — миллиардер немецкого происхождения, проживающий в Лондоне.

Ума Турман и Кристиан Ангермайер

Отметим, что у актрисы также есть двое взрослых детей — сын Левон Роан Хоук, 22 года; и дочь Майя Рэй Хоук, 25 лет — от ее пятилетнего брака с актером Итаном Хоуком, который закончился в 2005 году.

Напомним, Уму Турман заметили на прогулке без макияжа.

Также Фокус писал о появлении Умы Турман на гала-концерте Time 100.