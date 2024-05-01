"Вдячна за любов": Ума Турман показала, як відзначила 54-річчя (фото)

До іменинниці приєдналася її 11-річна донька. Вона позувала перед святковим тортом.

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Американська акторка Ума Турман показала, як відзначила 54-й день народження. Святковим кадром зірка екрану поділилася в Instagram.

Турман відсвяткувала своє 54-річчя 29 квітня 2024 увечері зі святковим шоколадним тортом, прикрашеним свічками та бенгальськими вогниками, на кому написано "Будь-що".

Іменинниця написала: "Вдячна за всю любов!"

Ума Турман Фото: Скріншот

На задньому плані фотографії зірки "Кримінального чтива" стояла її 11-річна донька Луна Турман-Бюссон, знімаючи маму на Polaroid. Дівчинка народилася під час семирічних стосунків Турман з колишнім нареченим, французьким мільярдером Арпадом Бюссоном, які закінчилися у 2014 році.

Нещодавно Ума Турман викликала чутки про роман із засновником Apeiron Investment Group Крістіаном Ангермаєром, коли вони були присутніми на TIME100 Gala в Лінкольн-центрі на Мангеттені. Ангермаєр — мільярдер німецького походження, який проживає в Лондоні.

Ума Турман та Крістіан Ангермаєр

Зазначимо, що в акторки також є двоє дорослих дітей — син Левон Роан Гоук, 22 роки; і донька Майя Рей Гоук, 25 років — від її п'ятирічного шлюбу з актором Ітаном Гоуком, який закінчився у 2005 році.

Нагадаємо, Уму Турман помітили на прогулянці без макіяжу.

Також Фокус писав про появу Уми Турман на гала-концерті Time 100.