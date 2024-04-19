Ума Турман воззʼєдналася із зірками "Кримінального чтива" (фото)

На честь 30-річчя премʼєри культової картини її головні герої вийшли разом на червону доріжку. Зокрема, до Джона Траволти приєдналася його донька.

Related video

Зірки "Кримінального чтива" Ума Турман, Джон Траволта та Семюел Л. Джексон воззʼєдналися на 30-му ювілейному показі фільму під час Classic Film Festival 2024 у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

53-річна Ума Турман, яка зіграла дружину мафіозного боса Мію Воллес у культовому класичному комедійному кримінальному трилері Квентіна Тарантіно 1994 року, була в чорному топі, широких штанах з поясом і кардигані.

70-річний Джон Траволта, який знявся в ролі вбивці Вінсента Веги, зʼявився на публіці в чорному блейзері поверх чорної жилетки та синіх джинсах.

Тим часом 75-річний Джексон, який зіграв Джулса Віннфілда, партнера вбивці Траволти, продемонстрував свій стиль у довгій білій сорочці та капелюсі.

Зірки "Кримінального чтива" Фото: Getty Images

Турман доповнила свій образ босоніжками з ремінцями, масивними срібними сережками та чорною сумочкою.

Ума Турман та Джон Траволта Фото: Getty Images

На червоній доріжці до Траволти також приєдналася його 24-річна донька Елла. Дівчинка позувала в сукні міді та туфлях на підборах Dior.

Джон Траволта з донькою Еллою

У "Кримінальному чтиві" у Траволти та Турман було кілька культових сцен, зокрема, коли вони танцювали.

Ума Турман та Джон Траволта у "Кримінальному чтиві"

Нагадаємо, Уму Турман помітили на прогулянці без макіяжу.

Також Фокус писав про 70-річчя Джона Траволти взимку 2024 року.