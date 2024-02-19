Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Ума Турман вийшла на прогулянку без макіяжу (фото)

Ума Турман, Ума Турман без макіяжу, Ума Турман донька, Ума Турман діти, Ума Турман ітан гоук, арпад бюссон
Фото: Getty Images | Ума Турман

До зірки "Кримінального чтива" приєдналася її донька Луна. Турман обрала стильний образ для рідкісного виходу.

Related video

53-річна американська акторка Ума Турман вийшла на прогулянку зі своєю молодшою донькою Луною в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану була в буденному ансамблі, прогулюючись зі своєю 10-річною спадкоємицею, яку вона виховує від колишнього нареченого, французького фінансиста Арпада Бюссона.

Одягнувши білу водолазку, темно-синій светр і чорні штани, Ума продемонструвала свою природну красу, практично відмовившись від макіяжу.

Акторка вдягнулася в темний вовняний піджак і несла пакет для покупок. Волосся американська знаменитість зібрала в пучок та додала до образу прозорі окуляри.

Ума Турман на прогулянці з донькою

Ума Турман та актор Ітан Гоук одружилися в 1998 році після того, як зустрілися на зйомках науково-фантастичного фільму "Гаттака" в 1996. У подружжя народилося двоє дітей: Майя та Левон.

Їхня романтична історія закінчилася у 2003, а через два роки актори офіційно розлучилися.

З 2007 по 2014 Ума Турман була у незареєстрованому шлюбі з фінансистом Арпадом Бюссоном. 15 липня 2012 року акторка народила доньку Луну Турман-Бюссон.

Ума Турман з донькою Луною Fullscreen
Ума Турман з донькою Луною
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ума Турман вийшла на червону доріжку зі старшим сином.

Також Фокус писав про темний секрет Уми Турман.