Ума Турман розкрила свій найтемніший секрет

Актриса не тільки розповіла про власний досвід підліткового аборту, а й підтримала жінок, які протестують проти "Акту про серцебиття", ухваленого в Техасі.

51-річна американська кіноактриса, зірка фільму "Убити Білла" Ума Турман написала дуже особисте есе для видання Washington Post, у якому розкритикувала заборону на аборти в Техасі і розповіла про власний пережитий досвід переривання вагітності в підлітковому віці.

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"У надії відвернути вогонь суперечок від вразливих жінок, на яких цей закон негайно вплине, я ділюся своїм власним досвідом. Можливо, вас не цікавить думка актриси, але, з огляду на це нове обурення, я відчуваю, що мій обов'язок — стати на їхнє місце", — почала вона свою сповідь.

За словами Уми, вона зробила перші кроки в акторській кар'єрі в 15 років і в пізньому підлітковому віці завагітніла від чоловіка, який був набагато старший за неї.

"Я жила на валізі в Європі, далеко від сім'ї, і збиралася влаштуватися на роботу. Я з усіх сил намагалася зрозуміти, що робити. Я хотіла залишити дитину, але як?", — згадує вона.

Дівчина зателефонувала батькам. На той момент її мати тяжко захворіла, і батько прийшов до неї в лікарню, щоб обговорити проблему.

"Ми ніколи раніше не говорили про секс: це був перший раз, і це було жахливо для всіх нас. Вони запитали мене про статус моїх відносин — це було нежиттєздатно — і попередили, наскільки складно буде самостійно виростити дитину в підлітковому віці. Моя дитяча фантазія про материнство була обгрунтовано виправлена, коли я зважувала відповіді на їхні дуже точні запитання. Я тільки починала свою кар'єру, і в мене не було коштів, щоб забезпечити собі постійне житло навіть для себе. Ми всією сім'єю вирішили, що я не зможу пережити вагітність, і погодилися, що аборт був правильним вибором. Проте моє серце було розбите", — пише актриса.

Турман зробила аборт у Кельні (Німеччина). Вона згадала про те, як лікар підтримав її, налякану і розбиту, сказавши, що в неї гарні руки.

"У цій історії стільки болю. Досі це було моїм найбільшим темним секретом. Мені 51 рік, і я ділюся ним з вами з дому, де я виростила трьох дітей, які є моєю гордістю і радістю. Моє життя була незвичайним, часом воно було наповнене горем, випробуваннями, втратами і страхом — як і життя багатьох жінок — але також позначене, як і їх, мужністю і співчуттям. Я зачала своїх прекрасних, чарівних дітей від чоловіків, яких я любила і яким довіряла досить, щоб наважитися народити дитину в цей світ. Я не шкодую про пройдений шлях. Я аплодую і підтримую жінок, які роблять інший вибір. Аборт, який я зробила в підлітковому віці, був найважчим рішенням у моєму житті, яке заподіяло мені біль тоді і засмучує мене навіть зараз, але це був шлях до життя, повного радості і любові, яке я пережила. Рішення не зберігати ранню вагітність дозволило мені вирости і стати матір'ю, якою я хотіла і мала бути", — підкреслює Турман.

Тому, упевнена знаменитість, відбирати право в жінок на аборти — значить, прирікати їх на страждання:

"Я нічого не виграю від цього викриття і, можливо, багато втрачу. Я сподіваюся, що, відкриваючи діру, яку утворило в мені це рішення, якесь світло буде сяяти, досягаючи жінок і дівчаток, яким може бути соромно за те, що вони не можуть захистити себе і не мають свободи волі. Можу вас запевнити, що ніхто спеціально не опиняється на цьому столі".

Вона зазначила, що Верховний суд дозволив закону Техасу про аборти вступити в силу без аргументів, що, зокрема через відсутність ідеологічної багатоманітності, стане плацдармом для кризи прав американських жінок:

"Цей закон є ще одним інструментом дискримінації щодо тих, хто перебуває в економічно невигідному становищі, а часто і їхніх партнерів. Жінки і діти з багатих сімей зберігають за собою всі можливості вибору і мало ризикують".

Актриса впевнена, що цей закон стане приводом для розпалювання ненависті.

"Я також убита горем, що закон налаштовує громадянина проти громадянина, створюючи нових карателів, які будуть полювати на цих знедолених жінок, відмовляючи їм у виборі не мати дітей, про яких вони не мають можливості піклуватися, або знищуючи їхні надії на майбутню сім'ю".

[ + – ] Сотні мешканок Техасу вийшли на протести проти закону про заборону абортів після шести тижнів вагітності Фото: Getty Images

Своє есе вона закінчила словами підтримки.

"Усім вам — жінкам і дівчатам Техасу, які побоюються травм і переслідувань з боку хижих мисливців за головами, усім жінкам, обуреним тим, що права наших тіл відібрані державою, і всім вам, хто став вразливим і зазнав сорому через те, що у вас є матка — я говорю: я бачу вас. Майте хоробрість. Ви красиві. Ви нагадуєте мені моїх дочок".

Турман виховує дочку Маю і сина Левона від колишнього чоловіка Ітана Хоука, а також дочку Луну від колишнього нареченого Арпада Бюссона.

Закон, що забороняє робити аборти після шести тижнів вагітності, вступив у дію в Техасі на початку вересня. Документ, який у народі називають "Актом про серцебиття", підписав губернатор штату Грег Еббот з Республіканської партії у травні цього року, незважаючи на всі спроби активістів заблокувати його.

Мережа жіночих клінік Planned Parenthood, Союз захисту цивільних свобод, а також інші організації подали до Верховного суду штату запит з проханням призупинити дію закону до тих пір, поки його конституційність буде оскаржуватися.