Ума Турман раскрыла свой самый темный секрет

Актриса не только рассказала о собственном опыте подросткового аборта, но и поддержала женщин, протестующих против "Акта о сердцебиении", принятого в Техасе.

51-летняя американская киноактриса, звезда фильма "Убить Билла" Ума Турман написала очень личное эссе для издания Washington Post, в котором раскритиковала запрет на аборты в Техасе и рассказала о собственном пережитом опыте прерывания беременности в подростковом возрасте.

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"В надежде отвлечь огонь споров от уязвимых женщин, на которых этот закон окажет немедленное воздействие, я делюсь своим собственным опытом. Возможно, вас не интересует мнение актрисы, но, учитывая это новое возмущение, я чувствую, что моя обязанность – встать на их место", – начала она свою исповедь.

По словам Умы, она сделала первые шаги в актерской карьере в 15 лет и в позднем подростковом возрасте забеременела от мужчины, который был намного старше ее.

"Я жила на чемодане в Европе, вдали от семьи, и собиралась устроиться на работу. Я изо всех сил пыталась понять, что делать. Я хотела оставить ребенка, но как?", – вспоминает она.

Девушка позвонила родителям. На тот момент ее мать тяжело заболела, и отец пришел к ней в больницу, чтобы обсудить возникшую проблему.

"Мы никогда раньше не говорили о сексе: это был первый раз, и это было ужасно для всех нас. Они спросили меня о статусе моих отношений – это было нежизнеспособно – и предупредили, насколько сложно будет самостоятельно вырастить ребенка в подростковом возрасте. Моя детская фантазия о материнстве была обоснованно исправлена, когда я взвешивала ответы на их очень точные вопросы. Я только начинала свою карьеру, и у меня не было средств, чтобы обеспечить себе постоянное жилье даже для себя. Мы всей семьей решили, что я не смогу пережить беременность, и согласились, что аборт был правильным выбором. Тем не менее мое сердце было разбито", – пишет актриса.

Турман сделала аборт в Кельне (Германия). Она вспомнила о том, как доктор поддержал ее, напуганную и разбитую, сказав, что у нее красивые руки.

"В этой истории столько боли. До сих пор это было моим самым темным секретом. Мне 51 год, и я делюсь им с вами из дома, где я вырастила троих детей, которые являются моей гордостью и радостью. Моя жизнь была необычной, временами она была наполнена горем, испытаниями, потерями и страхом – как и жизни многих женщин – но также отмечена, как и их, мужеством и состраданием. Я зачала своих прекрасных, волшебных детей от мужчин, которых я любила и которым доверяла достаточно, чтобы осмелиться родить ребенка в этот мир. Я не жалею о пройденном пути. Я аплодирую и поддерживаю женщин, которые делают другой выбор. Аборт, который я сделала в подростковом возрасте, был самым трудным решением в моей жизни, которое причинило мне боль тогда и печалит меня даже сейчас, но это был путь к жизни, полной радости и любви, которую я пережила. Решение не сохранять раннюю беременность позволило мне вырасти и стать матерью, которой я хотела и должна была быть", – подчеркивает Турман.

Поэтому, уверена знаменитость, отбирать право у женщин на аборты – значит, обрекать их на страдание:

"Я ничего не выиграю от этого разоблачения и, возможно, много потеряю. Я надеюсь, что, открывая дыру, которую образовало во мне это решение, какой-то свет будет сиять, достигая женщин и девочек, которым может быть стыдно за то, что они не могут защитить себя и не имеют свободы воли. Могу вас заверить, что никто специально не оказывается на этом столе".

Она отметила, что Верховный суд позволил закону Техаса об абортах вступить в силу без аргументов, что, в немалой степени из-за отсутствия идеологического разнообразия, станет плацдармом для кризиса прав американских женщин:

"Этот закон является еще одним инструментом дискриминации в отношении тех, кто находится в экономически невыгодном положении, а зачастую и их партнеров. Женщины и дети из богатых семей сохраняют за собой все возможности выбора и мало рискуют".

Актриса уверена, что этот закон станет поводом для разжигания ненависти.

"Я также убита горем, что закон настраивает гражданина против гражданина, создавая новых линчевателей, которые будут охотиться на этих обездоленных женщин, отказывая им в выборе не иметь детей, о которых они не имеют возможности заботиться, или уничтожая их надежды на будущую семью".

[ + – ] Сотни жительниц Техаса вышли на протесты против закона о запрете абортов после шести недель беременности Фото: Getty Images

Свое эссе она закончила словами поддержки.

"Всем вам – женщинам и девушкам Техаса, опасающимся травм и преследований со стороны хищных охотников за головами, всем женщинам, возмущенным тем, что права наших тел отобраны государством, и всем вам, кто стал уязвимым и подвергшимся стыду из-за того, что у вас есть матка – я говорю: я вижу вас. Имейте храбрость. Вы красивы. Вы напоминаете мне моих дочерей".

Турман воспитывает дочь Майю и сына Левона от бывшего мужа Итана Хоука, а также дочь Луну от бывшего жениха Арпада Бюссона.

Закон, запрещающий делать аборты после шести недель беременности вступил в действие в Техасе в начале сентября. Документ, который в народе называют "Актом о сердцебиении", подписал губернатор штата Грег Эббот из Республиканской партии, в мае этого года несмотря на все попытки активистов заблокировать его.

Сеть женских клиник Planned Parenthood, Союз защиты гражданских свобод, а также другие организации подали в Верховный суд штата запрос с просьбой приостановить действие закона до тех пор, пока его конституционность будет оспариваться.