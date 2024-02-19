"Завжди поруч зі мною": донька Джона Траволти зворушливо привітала актора з ювілеєм (фото)

Джон Траволта вступив у нове десятиліття. Його ім'я є одним із найбільш знакових в історії кіно.

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У неділю, 18 лютого, американському акторові Джону Траволті виповнилося 70 років. Його дочка Елла Траволта поділилася фотографією зі своїм знаменитим батьком і опублікувала в Instagram зворушливе привітання.

"З Днем народження чоловіка, який завжди поруч зі мною і який завжди несе світло і красу в цей світ. Я кохаю тебе до місяця і назад️", — написала 23-річна Елла.

На старому знімку маленька Елла насупилася перед камерою, позуючи поруч зі своїм відомим батьком.

Джон також отримав привітання на честь дня народження від Джеймі Лі Кертіс, його колеги по фільму 1985 року "Ідеально".

"З Днем народження, @johntravolta. Ми вже довгий час є друзями і колегами і поділяємо пристрасть до нашого мистецтва, дітей і рятувальників цуценят!", — написала актриса.

65-річна Кертіс також поділився кількома фотографіями, а також знімком, на якому вони разом позують на обкладинці журналу Rolling Stone у липні 1985 року.

У випуску ток-шоу Кевіна Гарта "Від серця до серця" 2021 року Джон розповів про свої погляди на старіння. Він згадав, як тодішній 10-річний син Бенджамін запитав його, як це — бути у свої 60 років.

"Я сказав: "Знаєш, що, Бен? Я не можу в це повірити. Я не можу повірити, що перебуваю в останньому розділі свого життя. Я не можу в це повірити. Мені вічно 21. Я не розумію, що мені за 60!", — поділився Траволта.

Що відомо про Джона Траволта

Джон Джозеф Траволта — американський актор, танцюрист і співак. Народився 18 лютого 1954 року, Енглвуд, Нью-Джерсі, США. Лауреат премій "Золотий глобус" і "Еммі", а також дворазовий номінант на "Оскар".

Особисте життя

На зйомках фільму "Під ковпаком" 1976 року Траволта познайомився з акторкою Даяною Гайленд, з якою почав зустрічатися. Їхні стосунки тривали до смерті Гайленд 1977 року.

12 вересня 1991 року Траволта одружився з актрисою Келлі Престон. У пари був син Джетт, який помер 2 січня 2009 року у віці 16 років внаслідок епілептичного удару, викликаного синдромом Кавасакі. Їхня дочка, Елла Блю, народилася 4 квітня 2000 року, і третя дитина, син Бенджамін, народився 24 листопада 2010 року. 12 липня 2020 року Келлі Престон померла від раку молочної залози.

Джон Траволта зі своєю дружиною Келлі Престон на Каннському кінофестивалі, 2014 рік. Фото: Вiкiпедiя

Є пристрасним шанувальником авіації, за власним зізнанням, "захворівши" літаками ще у віці п'яти років. Має ліцензію пілота та кілька тисяч годин нальоту. Володіє кількома літаками, названими на честь його дітей. Траволта вже кілька десятиліть практикує саєнтологію. Звинувачувався двічі в сексуальних домаганнях, проте обидва позови були відкликані їхніми заявниками.

Творчість

Джон вперше з'явився на сцені в серіалі 1970-х років "З поверненням, Ноттер". Він нагороджений преміями "Еммі" і "Золотий глобус". Став провідним актором і голлівудським серцеїдом завдяки своїм ролям у фільмах "Лихоманка суботнього вечора" 1977 року і "Змазка" 1978 року. Перший приніс йому премію "Оскар" у номінації найкращий актор.

Його фільмографія закріпила за ним звання одного з найбільш знакових імен у кіно. У 1980-х його акторська кар'єра зазнала спаду, але в 1990-ті роки, після фільму "Кримінальне чтиво", популярність знову пішла вгору, пішли картини "Без обличчя", "Пароль Риба-меч", "Реальні кабани", "Лак для волосся", а також "З Парижа з любов'ю". Зараз він працює над проектами: Cash Out і фільм-мюзикл This's Amore! з Кетрін Гейгл.

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