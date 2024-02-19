"Всегда рядом со мной": дочь Джона Траволты трогательно поздравила актера с юбилеем (фото)

Джон Траволта вступил в новое десятилетие. Его имя является одним из самых знаковых в истории кино.

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В воскресенье, 18 февраля, американскому актеру Джону Траволте исполнилось 70 лет. Его дочь Элла Траволта поделилась фотографией со своим знаменитым отцом и опубликовала в Instagram трогательное поздравление.

"С Днем рождения мужчину, который всегда рядом со мной и который всегда несет свет и красоту в этот мир. Я люблю тебя до луны и обратно️", — написала 23-летняя Элла.

На старом снимке маленькая Элла нахмурилась перед камерой, позируя рядом со своим известным отцом.

Джон также получил поздравление в честь дня рождения от Джейми Ли Кертис, его коллеги по фильму 1985 года "Идеально".

"С Днем рождения, @johntravolta. Мы уже долгое время являемся друзьями и коллегами и разделяем страсть к нашему искусству, детям и спасателям щенков!", — написала актриса.

65-летняя Кертис также поделился несколькими фотографиями, а также снимком, на котором они вместе позируют на обложке журнала Rolling Stone в июле 1985 года.

В выпуске ток-шоу Кевина Харта "От сердца к сердцу" в 2021 году Джон рассказал о своих взглядах на старение. Он вспомнил, как тогдашний 10-летний сын Бенджамин спросил его, каково это — быть в свои 60 лет.

"Я сказал: "Знаешь, что, Бен? Я не могу в это поверить. Я не могу поверить, что нахожусь в последней главе своей жизни. Я не могу в это поверить. Мне вечно 21. Я не понимаю, что мне за 60!", — поделился Траволта.

Что известно о Джоне Траволте

Джон Джозеф Траволта— американский актер, танцор и певец. Родился 18 февраля 1954 года, Энглвуд, Нью-Джерси, США. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также двухкратный номинант на "Оскар".

Личная жизнь

На съемках фильма "Под колпаком" в 1976 году Траволта познакомился с актрисой Дайаной Хайленд, с которой начал встречаться. Их отношения продолжались до смерти Хайленд в 1977 году.

12 сентября 1991 года Траволта женился на актрисе Келли Престон. У пары был сын Джетт, который умер 2 января 2009 года в возрасте 16 лет в результате эпилептического удара, вызванного синдромом Кавасаки. Их дочь, Элла Блю, родилась 4 апреля 2000 года, и третий ребенок, сын Бенджамин, родился 24 ноября 2010 года. 12 июля 2020 года Келли Престон скончалась от рака молочной железы.

Джон Траволта со своей женой Келли Престон на Каннском кинофестивале, 2014 год. Фото: Википедия

Является страстным поклонником авиации, по собственному признанию, "заболев" самолетами еще в возрасте пяти лет. Имеет лицензию пилота и несколько тысяч часов налета. Владеет несколькими самолетами, названными в честь его детей. Траволта уже несколько десятилетий практикует саентологию. Обвинялся дважды в сексуальных домогательствах, однако оба иска были отозваны их заявителями.

Творчество

Джон впервые появился на сцене в сериале 1970-х годов "С возвращением, Ноттер". Он награжден премиями "Эмми" и "Золотой глобус". Стал ведущим актером и голливудским сердцеедом благодаря своим ролям в фильмах "Лихорадка субботнего вечера" 1977 года и "Смазка" 1978 года. Первый принес ему премию "Оскар" в номинации лучший актер.

Его фильмография закрепила за ним звание одного из самых знаковых имен в кино. В 1980-х его актерская карьера испытала спад, но в 1990-е годы, после фильма "Криминальное чтиво", популярность вновь пошла вверх, последовали картины "Без лица", "Пароль Рыба-меч", "Реальные кабаны", "Лак для волос", а также "Из Парижа с любовью". Сейчас он работает над проектами: Cash Out и фильм-мюзикл This's Amore! с Кэтрин Хейгл.

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