Ума Турман посетила Каннский кинофестиваль с сыном Левоном

В Каннах стартовал 76-й по счету кинофестиваль и красная дорожка порадовала поклонников селебрити.

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53 американская актриса Ума Турман вышла на красную дорожку 76-го Каннского кинофестиваля, чтобы отпраздновать премьеру нового фильма Джонни Деппа "Жанна Дюбарри". На мероприятии к ней присоединился особенный человек — ее сын Левон Турман-Хоук. Об этом пишет РageSix.

21-летний Турман-Хоук сам является актером, сыгравшим главную роль в "Затмении" в 2018 году и других предстоящих постановках, включая "Остров кисок" режиссера Зои Кравиц. Парень был одет в темно-синий смокинг и черные туфли. Дуэт держался за руки и позировал для фотографов на фестивале.

Между тем Турман блистала элегантностью в пышном бледно-лиловом платье в стиле принцессы от Dior и темно-красной накидке со шлейфом, свободно сидящей на ее плечах. Звезда "Криминального чтива" дополнила ослепительный ансамбль гармонирующим колье Chopard, украшенным бисером. Она собрала свои светлые волосы в небрежный пучок, чтобы завершить образ.

Ума Турман и Левон Турман-Хоук Фото: Getty Images

Вскоре после появления на ковровой дорожке Ума вышла сцену, чтобы вручить почетную Золотую пальмовую ветвь Майклу Дугласу в знак признания достижений актера и его вклада в кино.

Также известно, что дочь Умы, Майя Хоук, также собирается появиться на фестивале в этом году из-за своей роли в "Городе астероидов".

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