Мадонна, Кассель и Ди Каприо: какие звезды выбирают гораздо более молодых партнеров

Избранница Венсана Касселя родилась на 30 лет позже него. Когда бойфренд Шер появился на свет — ей было 40.

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За личной жизнью публичных людей следят с особым вниманием. Их партнеры также попадают под лупу общественности. Фокус вспоминает истории пар, у которых была значительная разница в возрасте.

Венсан Кассель

57-летний французский актер Венсан Кассель в свое время был женат на итальянке Монике Беллуччи, 59. Актриса родила экс-супругу двух дочерей — Деву и Леони. Старшая активно строит актерскую и модельную карьеру.

После развода с Беллуччи Кассель начал роман, а затем женился на модели Тине Кунаки, которая моложе актера на 30 лет. Звезда подиумов родила экс-возлюбленному дочь Амазонию, которую вообще не показывают публике. Весной 2023 года стало известно о решении пары расстаться.

Уже через несколько месяцев Кассель закрутил роман с другой моделью, также моложе на 30 лет. Наре Баптисте сейчас 27 лет.

Пара уже даже официально выходила на публику, посетив Каннский кинофестиваль-2024.

Нара Баптиста и Венсан Кассель Фото: Getty Images

Леонардо Ди Каприо

49-летний оскароносный актер Леонардо Ди Каприо ни разу не был женат. Около пяти лет он встречался с моделью Камилой Морроне. Летом 2022 года они разорвали отношения, когда бывшей возлюбленной звезды "Титаника" исполнилось 25 лет. После этого еще больше начали распространяться шутки о том, что Ди Каприо встречается с девушками, которым меньше 25.

Около года Лео приписывали роман с 29-летней американской моделью палестинского происхождения Джиджи Хадид.

Сейчас же он встречается с 25-летней итальянской моделью Витторией Черетти. Пара часто проводит вместе время, в частности, накануне юная звезда беспокоилась об избраннике во время отдыха на яхте, когда Лео ужалила медуза.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти

Мадонна

65-летняя Мадонна довольно часто выбирает мужчин, гораздо моложе ее. Возраст и персона последнего избранника звезды остаются загадкой, однако, судя по его фото, Мэдж придерживается своих стандартов.

О новых отношениях звезды сцены стало известно несколько недель назад. Она выложила снимки с молодым избранником, однако больше деталей не предоставила.

Ранее звезда сцены встречалась с 24-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом, 30-летним боксером Джошуа Поппером, а также с 29-летним Ахламаликом Уильямсом. С последним у певицы роман длился три года.

Мадонна с бойфрендом Фото: Instagram madonna

Брэд Питт

После скандального и длительного развода с Анджелиной Джоли 60-летний Брэд Питт начал встречаться с 31-летней дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Впервые об отношениях пары стало известно в конце 2022 года. Лишь недавно они впервые официально появились на публике, посетив Формулу-1.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

Шер

78-летняя американская певица Шер около двух лет встречается с младшим на 40 лет музыкантом Александром Эдвардсом.

Влюбленные познакомились на Парижской неделе моды в сентябре 2022 года, но ненадолго расстались в мае 2023 года.

Хотя некоторые критики поставили под сомнение значительную разницу в возрасте влюбленных, инсайдер рассказал, что певицу это совсем не беспокоит.

"И причина, почему я общаюсь с молодыми мужчинами, заключается в том, что мужчины моего возраста старше — хорошо, теперь они все мертвы, — но раньше они всегда боялись подойти ко мне. И более молодые мужчины — их воспитали такие женщины, как я", — призналась Шер.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

Брэдли Купер

49-летний голливудский актер Брэдли Купер с осени 2023 года встречается с 29-летней моделью Джиджи Хадид. Ходили слухи, будто актер уже готов пойти под венец.

"Это даже не вопрос. Они обсуждали семью и брак на ранних этапах своих отношений. Они были преданы друг другу и своим планам в течение некоторого времени, и теперь это лишь вопрос времени", — говорили источники.

Брэдли Купер и Джиджи Хадид

Напомним, сын Умы Турман планирует стать режиссером.

Также Фокус писал о слухах относительно нового романа Тома Круза.