Мадонна рассталась со своим 27-летним бойфрендом

Пара встречалась более трех лет, а причиной для расставания стала высокая загруженность певицы

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Мадонна рассталась с 27-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом после трех лет отношений. Об этом сообщает The Sun.

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Сама певица опубликовала в Instagram пост, в котором поклонники увидели намек на расставание. "Карма гласит: когда в твоей жизни есть тот, кто тебе совсем не подходит, Бог будет использовать его, чтобы причинить тебе боль, до тех пор, пока ты не поймешь, что нужно от него уйти", — написала поп-дива.

[ + – ] Мадонна и Ахламалик Уильямс Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна и Ахламалик Уильямс Фото: Instagram madonna

Инсайдеры подтвердили слухи о расставании, заявив, что причиной расставания стала высокая загруженность певицы: она много работает над своим автобиографическим фильмом, новым альбомом и занимается семьей.

"Они по-прежнему испытывают друг к другу романтические чувства, но на данный момент приняли решение расстаться", — заявил источник, близкий к семье Мадонны.

Также из ее аккаунта пропали почти все совместные с ее юным возлюбленным снимки, а раньше их было предостаточно.

Об отношениях 63-летней Мадонны и Уильямса стало известно еще в 2019 году. А познакомились они четырьмя годами ранее во время ее тура Rebel Heart, когда Ахламалик выступал вместе с ней на подтанцовке.

Тогда Мадонну критиковали за то, что ее бойфренд слишком молод для нее, но отец танцора заявил, что "у любви нет возраста".

Напомним, ранее Фокус писал о всех возлюбленных певицы с которыми у нее была большая разница в возрасте. К слову, в свое время Мадонна встречалась даже с актером Уорреном Битти, но он бросил ее, потому что сверхпопулярность певицы его утомляла.