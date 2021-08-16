В постели с Мадонной: 16 любовников поп-королевы, с которыми у нее была разница в возрасте

Королева поп-музыки сейчас встречается с танцором, который намного моложе ее, но такое случалось и ранее

Несколько лет назад общественность всколыхнул тот факт, что на тот момент 61-летняя Мадонна встречается с 25-летним юношей, танцором Ахламаликом Уильямсом. Разница в возрасте составляет 36 лет, но это не первый раз, когда королева поп-музыки заводит отношения с теми, кто младше, или старше ее. Впрочем, у Мадонны было много любовников и даже любовниц, она сделала эпатаж смыслом своей жизни и всегда была открыта для отношений. Почти каждый из ее романов становился достоянием общественности и подробно освещался на страницах "желтой" прессы.

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Сегодня поп-дива празднует 63-й день рождения и она все еще в отношениях с Ахламаликом, хоть журналисты и считали, что эта связь продлится недолго, а Уильямс лишь очередной "boy toy" всемирно известной певицы.

[ + – ] Мадонна и Ахламалик Уильямс/Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна и Ахламалик Уильямс

В свой день рождения Мадонна показала несколько снимков из гримерки, где она сидит в окружении букетов цветов и подарков — среди которых старинные серебряные украшения в этно-стиле и модная сумочки. "Открыта для подарков", — подписала снимки поп-дива.

[ + – ] Мадонна праздует 63-й день рождения/Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна праздует 63-й день рождения

Фокус собрал всех возлюбленных Мадонны, с которыми у нее была солидная разница в возрасте. В конце концов, королева поп-музыки, чьи песни определили эпоху, вполне может себе позволить некоторую экстравагантность в отношениях и просто быть счастливой. А сколько лет при этом ей самой, или ее партнеру – не столь уж важно.

Ахламалик Уильямс, 25 лет на момент начала отношений с Мадонной

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[ + – ] Мадонна и Ахалмалик Уильямс, ее последняя пассия Фото: Splash News

Последнее увлечение Мадонны. Всего на два года старше ее дочери Лурдес. По слухам, он встречается с королевой поп-музыки уже три месяца. Ахалмалик – сын военного ветерана, мечтает "изменить мир с помощью искусства". Юноша работал в шоу-балете певицы и участвовал в ее мировом турне.

Кевин Сампайо, 26 лет

[ + – ] Мадонна и Кевин Сампайо Фото: Wireimage

С красавчиком Кевином Мадонна встречалась с 2017 года. Разница в возрасте составляла 33 года. Мадонна неоднократно говорила, что ее впечатлил тот факт, что Кевин "не бегал к прессе уже после первого свидания". Юноша работает моделью с Dolce & Gabbana, Versace и Armani. А близко познакомился с Мадонной во время съемок клипа Bitch I'm Madonna.

Именно его певица страстно целует в самом начале ролика. Отношения с кумиром миллионов Кевин не афишировал и расстались они без лишней драмы.

Тимор Стеффенс, 26 лет

[ + – ] Мадонна и Тимор Стеффенс Фото: Wireimage

В 2014 году Мадонна встречалась с голландским хореографом и танцором. Он был младше певицы на тридцать лет, отношения выглядели многообещающими, но пара внезапно рассталась во время отдыха в Европе. Как позже рассказывал источник из окружения певицы, они готовились отмечать 56 день рождения певицы, когда она "вежливо попросила его взять свой багаж и уйти". Так и произошло. Тимор дал несколько интервью, в которых тепло отзывался о Мадонне и рассказывал, что "не ощущал разницы в возрасте", так как его возлюбленные всегда были старше его и он "многому у них учился".

Брахим Зайбат, 23 года

[ + – ] Мадонна и Брахим Зайбат Фото: Wireimage

Французский танцор и мусульманин Брахим был младше королевы поп-музыки на 29 лет и их отношения длились с 2010 по 2013 год. Они часто появлялись вместе на публике, обменивались поцелуями и всячески демонстрировали привязанность. Хотя Мадонна не говорит по-французски, а английский ее любовника был не очень хорош, источник в окружении певицы утверждал, что им правда было хорошо вместе. Но Мадонну сильно подкосил разгром критиками ее фильма "МЫ. Верим в любовь" про отношения короля Эдуарда VIII и разведенной американки Уоллис Симпсон, ради жизни с которой он отрекся от престола. Брахим пытался утешить подругу, но этого оказалось недостаточно и вскоре они расстались.

Хесус Луз, 21 год

[ + – ] Мадонна и Хесус Луз Фото: Getty Images

Про секс с манекенщиком из Бразилии Мадонна говорила, что это был лучший секс в ее жизни, что, наверное, звучало не очень лестно для ее бывшего мужа, режиссера Гая Ричи, с которым певица рассталась незадолго до этого. Мадонна была старше Хесуса на 29 лет, они познакомились на фотосессии для журнала W в декабре 2008 года и были в отношениях около двух лет. Расстались, потому что эти отношения стали "утомлять" поп-диву. Но юный Хесус вынес из этих отношений много полезного: он стал высокооплачиваемым диджеем и его модельная карьера пошла в гору.

Алекс Родригес, 32 года

[ + – ] Мадонна и Алекс Родригес Фото: Скриншот

Таблоиды приписывают Мадонне краткосрочный роман с профессиональным американским бейсболистом Алексом Родригесом, на данный момент — бывшим бойфрендом певицы Дженнифер Лопес. Алекс младше Мадонны на 18 лет, их роман был таким тайным, что даже вездесущим папарацци не удалось заснять звездную парочку вместе. Но Алекс ходил на ее концерты, а Мадонна посещала матчи с его участием. Таким образом они лечили свои разбитые сердца: оба пережили непростые разводы.

Гай Ричи, 32 года

[ + – ] Мадонна и Гай Ричи Фото: Скриншот

Британский режиссер Гай Ричи младше Мадонны на 10 лет. Они поженились в 2000-м году и прожили вместе восемь лет. У пары есть общий сын Рокко. Гай пожинал плоды популярности после выходов своих нашумевших фильмов "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш", для жены он снял несколько видео и фильм "Унесенные", разгромленный критиками. После скандального развода режиссер говорил, что хотел простой семейной жизни, а Мадонна жила напоказ и ни на секунду не забывала о своем статусе суперзвезды. Певица была более категорична, после развода она называла Гая "умственно отсталым".

Карлос Леон, 23 года

[ + – ] Мадонна и Карлос Леон Фото: Splash News

В 90-х весь мир бурно обсуждал очередной роман Мадонны. Она встречалась с тренером и танцовщиком Карлосом Леоном. Эти отношения длились всего семь месяцев, но итогом стало рождение дочери Лурдес. Леон был младше своей известной любовницы на восемь лет, и хоть сейчас он счастливо женат и воспитывает сына, но до сих пор вспоминает о романе с Мадонной с нежностью. "Я ни о чем не жалею, я ничего бы не смог изменить. Я всегда благодарен Мадонне", — признается Карлос в интервью.

Деннис Родман, 33 года

[ + – ] Мадонна и Деннис Родман Фото: Скриншот

Известный баскетболист встречался с Мадонной в середине 90-х в течение нескольких месяцев. Он младше поп-звезды на три года. Причем после расставания он рассказывал в интервью, что певица страстно хотела забеременеть. Ему даже приходилось летать из Лас-Вегаса в Нью-Йорк, чтобы заняться с ней сексом во время овуляции. За беременность она даже предлагала ему 20 миллионов долларов. Но эти усилия не увенчались успехом и пара рассталась.

Тупак Шакур, 23 года

[ + – ] Мадонна и Тупак Шакур Фото: Скриншот

Известного и ныне покойного рэпера и поп-королеву связывали недолгие отношения в середине 90-х. Разница в возрасте составляла 13 лет. О романе стало известно, когда на аукцион попали письма Тупака к Мадонне. Из послания, которое рэпер написал в тюрьме, стало ясно, что эти отношения прекратились, потому что он опасался, что свидания с белой женщиной поставят под угрозу его карьеру и он подведет тех людей, что "рассчитывают на него".

Vanilla Ice, 24 года

[ + – ] Мадонна и Vanilla Ice

Рэпер Vanilla Ice привлек внимание Мадонны в 1991-1992 годах. Мадонна была старше своего любовника на девять лет, о чем рэпер сам рассказывал в интервью. В 2011 году он поведал журналистам, что "она была старше меня и была отличной любовницей". Но страстный роман, который длился восемь месяцев, прекратился после публикации скандальной книги Мадонны "Секс". Там есть снимки певицы с рэппером и именно это послужило причиной разрыва. "Мне было обидно, что я невольно стал частью этой дурацкой книжки. Это было отвратительно и дешево. У нас были отношения, но оказалось, что она трахалась со всеми этими людьми", — рассказывал Vanilla Ice.

Уоррен Битти, 52 года

[ + – ] Мадонна и Уоррен Битти Фото: Скриншот

С 1989 года Мадонна встречалась с актером Уорреном Битти, который был на 21 год старше ее. Они вместе снимались в фильме "Дик Трейси". Критики предполагали, что это был рекламный трюк для фильма, настолько разными выглядели Уоррен и Мадонна. Он — актер старой школы, спокойный, уравновешенный, лощеный и элегантный, она – скандальная "Material Girl", выступающая в остроконечных бюстгальтерах. Но, тем не менее, их связывали теплые отношения. Расстались из-за того, что Мадонна любила публичность, а Битти предпочитал покой и молодая любовница его утомляла.

Джон Кеннеди-младший, 27 лет

[ + – ] Мадонна и Джон Кеннеди-младший

Мадонна была старше его на два года и ее ненавидела мать Джона, Джеки Оннасис. Слухи утверждают, что это из-за образа Мерилин Монро, который одно время настойчиво эксплуатировала певица. Но, скорей всего, Кеннеди-младший был просто очередной "игрушкой" поп-королевы, что и вызывало возмущение у экс-первой леди Америки. Эти отношения были недолгими, потом он встречался с актрисой Дэрил Ханна, женился на Каролин Бессет, директоре магазина Calvin Klein и через три года после свадьбы погиб в авиакатастрофе вместе с женой и ее старшей сестрой.

Сандра Бернхард, 30 лет

[ + – ] Мадонна и Сандра Бернхард

В 90-е роман актрисы и комика Сандры Бернхард и Мадонны сомнений не вызывал. Их разделяли незначительные три года, они были молоды, вместе выступали, ходили по вечеринкам и телешоу и неоднократно целовались на публике. Однако сейчас Сандра отрицает, что была в отношениях с поп-дивой. "Я не спала с Мадонной. Мы просто тянули за ниточки и доводили журналистов до безумия. Мы были просто друзьями", — заверяет Сандра. Но мы ей не верим.

Жан-Мишель Баския, 22 года

[ + – ] Мадонна и Жан-Мишель Баския

Бруклинский художник, граффитчик и неоэкспрессионист был младше Мадонны на три года. Он сотрудничал с Энди Уорхолом, за ним гонялись все галеристы Нью-Йорка, а еще, по признанию самой Мадонны, он был единственным человеком, которому она "по-настоящему" завидовала. Роман двух талантливых людей искусства длился недолго: Баския употреблял наркотики. Он умер от передозировки в 27 лет в собственной студии.

Шон Пенн, 25 лет

[ + – ] Мадонна и Шон Пенн Фото: Getty Images

Первый брак Мадонны и, пожалуй, один из самых скандальных звездных союзов на свете. Они поженились в 1985 году. Во время свадебной церемонии над ними кружили вертолеты и разъяренный Шон пытался расстрелять их из пистолета. Бунтарь Пенн был младше Мадонны на два года, патологически ревнив и ненавидел толпы папарацци, которые повсюду преследовали пару. Они постоянно ссорились на публике, Шон пил и поколачивал свою звездную жену. Они развелись в 1989 году, причем Мадонна забрала заявление из полиции. А в 2018 года Шон признался, что все еще "очень сильно" любит свою бывшую жену.