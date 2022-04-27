Мадонна розлучилася зі своїм бойфрендом Ахламаліком Вільямсом

Пара зустрічалася понад три роки, а причиною розлучення стала висока завантаженість співачки

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Мадонна розлучилася з 27-річним бойфрендом Ахламаліком Вільямсом після трьох років стосунків. Про це повідомляє The Sun.

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Сама співачка опублікувала в Instagram пост, у якому шанувальники побачили натяк на розлучення. "Карма говорить: коли у твоєму житті є той, хто тобі зовсім не підходить, Бог використовуватиме його, щоб завдати тобі болю, доти, доки ти не зрозумієш, що потрібно від нього піти", — написала попдіва.

[ + – ] Мадонна та Ахламалік Вільямс Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна та Ахламалік Вільямс Фото: Instagram madonna

Інсайдери підтвердили чутки про розлучення, заявивши, що причиною розлучення стала висока завантаженість співачки: вона багато працює над своїм автобіографічним фільмом, новим альбомом та займається сім'єю.

"Вони, як і раніше, відчувають один до одного романтичні почуття, але на цей час прийняли рішення розлучитися", — заявило джерело, близьке до сім'ї Мадонни.

Також з її облікового запису зникли майже всі спільні з її молодим коханим світлини, а раніше їх було достатньо.

Про стосунки 63-річної Мадонни та Вільямса стало відомо ще у 2019 році. А познайомилися вони чотирма роками раніше під час її туру Rebel Heart, коли Ахламалік виступав разом із нею на танцпідтримці.

Тоді Мадонну критикували за те, що її бойфренд дуже молодий для неї, але батько танцюриста заявив, що "в кохання немає віку".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про всіх коханих співачки з якими в неї була велика різниця у віці. До речі, свого часу Мадонна зустрічалася навіть з актором Ворреном Бітті, але він покинув її, бо надпопулярність співачки його втомлювала.