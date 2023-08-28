Стало известно, что происходит между Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид
Впервые звезд заподозрили в отношениях в сентябре 2022 года.
48-летний американский актер Леонардо Ди Каприо и модель Джиджи Хадид "все еще общаются" и "развлекаются" вместе, но 28-летняя звезда подиумов не намерена в ближайшее время встречаться с актером. Об этом пишет Us Weekly.
Ди Каприо, который недавно наслаждался свиданием с супермоделью Витторией Черетти, впервые вызвал слухи о романе с Хадид в сентябре 2022 года.
Источник рассказал, что "Лео и Джиджи все еще время от времени общаются, и они встречаются довольно часто, поскольку путешествуют в похожих кругах друзей".
"Они уважают друг друга и веселятся, когда они вместе, но это не та ситуация, на которую Джиджи согласилась бы", — рассказал инсайдер.
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"Она более чем счастлива, живя одинокой жизнью и сосредоточившись на своей дочери и своей карьере". Модель воспитывает двухлетнюю наследницу Хай с бывшим бойфрендом Зейном Маликом.
Ди Каприо и Хадид впервые подогрели слухи о своем романе после того, как оба посетили афтепати Недели моды в Нью-Йорке в сентябре 2022 года.
Тогда источник рассказал People, что обе звезды "знакомятся", но не "встречаются".
Актера "Волка с Уолл-стрит" впервые связали с моделью палестинского происхождения через несколько недель после его разрыва с Камилой Морроне, с которой он был почти пять лет.
Напомним, с какими моделями Леонардо Ди Каприо отдыхал в течение лета 2023 года.
Также Фокус писал о стильном образе для ранней осени 2023 года от Джиджи Хадид.