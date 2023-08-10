Команда Лео: с какими моделями Леонардо Ди Каприо отдыхал во время своего трехмесячного отпуска
48-летний плейбой устроил себе продолжительный отпуск и сменил немало спутниц за три месяца отдыха на яхте.
48-летний Леонардо Ди Каприо с мая пересекает Средиземное море и Атлантику по 17 направлениям. Пока в Голливуде продолжается забастовка сценаристов и актеров, звезда фильма "Титаник" решил хорошенько отдохнуть. Он отдыхает на яхте, посещает вечеринки и делает все это в приятной компании друзей и моделей. Кто сопровождал актера, пишет The Sun.
Среди тех, кто присоединился к нему в его прогулках, есть бизнесмен-миллиардер, опальный торговец произведениями искусства и, конечно же, группа красивых молодых женщин.
Лео уже успел побывать во Франции, Италии, Испании, США и Великобритании.
Канны
Лео прилетел на юг Франции на Каннский кинофестиваль, где был показан его последний фильм "Убийцы цветочной луны" режиссера Мартина Скорсезе.
Он был замечен отдыхающим с лучшим другом и коллегой Тоби Магуайром на борту яхты, принадлежащей бывшему кавалеру Мэрайи Кэри Джеймсу Пэкеру.
Супермодель Ирина Шейк была среди тех, кто был приглашен на премьеру его фильма, и, как сообщается, пара также тусовалась на вечеринке по случаю дня рождения Наоми Кэмпбелл.
Амальфи
В середине июня голливудская звезда направилась на побережье Амальфи в Италии, где он пообедал со своим отцом Джорджем и мачехой Пегги Фаррар в Неаполе.
На яхте к нему присоединилась его 16-летняя племянница Норманди, которую сначала журналисты таблоидов приняли за его очередную пассию.
Актер также проводил время в рыбацкой деревушке Нерано и грелся на солнышке на борту суперяхты.
Флоренция
В середине июня Леонардо и Тоби были замечены во время ночной прогулки по Флоренции.
К двум друзьям присоединились бывшая жена Тоби, 46-летний дизайнер ювелирных изделий Дженнифер Мейер, и двое детей-подростков бывшей пары. Они посетили исторический парк 18-го века итальянского города, Сады Боболи.
Форте-дей-Марми
Продолжая свою итальянскую одиссею, в середине июня Лео устроил трапезу на свежем воздухе в шикарном ресторане морепродуктов Maito в Форте-дей-Марми с мачехой Пегги и отцом Джорджем.
И ему удалось остаться почти незамеченным. Узнали знаменитого актера единицы. Там к Лео присоединилась британская модель Нилам Гилл и ее друзья.
Париж
Бельгийская модель Роуз Бертрам была замечена вместе с Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайром на вечеринке GQ/Levi's в ресторане Avenue в Париже в июне.
Позже компания стала больше, ведь в Париж прилетела Нилам Гилл, дети Тоби и племянница Лео.
Лондон
В первую из четырех поездок в Лондон Лео сходил на частный показ Марка Жака Бертона в Mayfair. А потом снова вернулся в британскую столицу ради ужина с отцом и мачехой в знаменитом заведении China Tang. И там же была модель Джиджи Хадид, которую уже давно подозревают в романе с Лео.
Слухи о том, что пара встречается, появились в сентябре прошлого года, после того как Лео расстался со своей девушкой, актрисой Камилой Морроне, вскоре после ее 25-летия.
В середине июля он сходил на вечеринку Vogue Summer с моделями Майей Джамой и Нилам Гилл.
А в конце прошлого месяца Лео посетил вечеринку по случаю 80-летия сэра Мика Джаггера в ночном клубе Челси Embargo Republica.
Сен-Тропе
На французский курорт Сен-Тропе Леонардо прибыл со своим другом Тоби. И они сразу отметились в местном клубе Club 55 на тусовке знаменитостей.
Сардиния
После Лео видели у побережья Сардинии. И на яхте снова присутствовала модель Нилам Гилл. После многочисленных слухов о том, что она с Лео встречается, Нилам заявила, что у нее отношения с одним из его друзей. А сам Леонардо промолчал.
Также на борту находились швейцарский бизнесмен Эрнесто Бертарелли, 57 лет, и опальный нью-йоркский арт-дилер Гилель "Хелли" Нахмад.
46-летний Нахмад провел пять месяцев в тюрьме за ведение нелегального игорного бизнеса, в котором, как утверждается, участвовали знаменитости, банкиры с Уолл-стрит и профессиональные спортсмены.
Он был освобожден из тюрьмы в 2014 году и помилован президентом Трампом в 2021 году.
Нью-Йорк и Хэмптонс
Вернувшись в Штаты на прошлой неделе, Леонардо покатался на спортивном кабриолете с друзьями и прогулялся по Нью-Йорку. А несколько дней спустя, он прибыл на вертолете в Хэмптонс на Лонг-Айленде. Там рядом с ним видели загадочную брюнетку. Но кто она – выяснить не удалось.
Также на вечеринке была и Джиджи Хадид.
Ибица
На Ибице к Леонардо на яхте присоединилась 22-летняя американская модель Меган Рош.
А после в компании актера видели бывшую участницу шоу "Остров любви" Арабеллу Чи. Арабелла встречается с давним другом Лео, 45-летним Ричи Акивой, которого прозвали "королем ночных клубов".
И нескончаемый отпуск Леонардо Ди Каприо продолжается.
Напомним, ранее Фокус писал о Нилам Гилл. Новая предполагаемая девушка Леонардо Ди Каприо выросла в Британии и стала первой моделью индийского происхождения, участвовавшей в рекламной кампании Burberry.