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Стиль життя

Стало відомо, що відбувається між Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід

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Фото: Колаж Focus.ua | Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід

Уперше зірок запідозрили у стосунках у вересні 2022 року.

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48-річний американський актор Леонардо Ді Капріо та модель Джіджі Хадід "все ще спілкуються" та "розважаються" разом, але 28-річна зірка подіумів не має наміру найближчим часом зустрічатися з актором. Про це пише Us Weekly.

Ді Капріо, який нещодавно насолоджувався побаченням із супермоделлю Вітторією Черетті, вперше викликав чутки про роман з Хадід у вересні 2022 року.

Джерело розповіло, що "Лео та Джіджі все ще час від часу спілкуються, і вони зустрічаються досить часто, оскільки подорожують у схожих колах друзів".

"Вони поважають одне одного і веселяться, коли вони разом, але це не та ситуація, на яку Джіджі погодилася б", — розповів інсайдер.

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Джіджі Хадід Fullscreen
Джіджі Хадід
Фото: Getty Images

"Вона більш ніж щаслива, живучи самотнім життям і зосередившись на своїй доньці та своїй кар’єрі". Модель виховує дворічну спадкоємицю Хай з колишнім бойфрендом Зейном Маліком.

Ді Капріо і Хадід уперше підігріли чутки про свій роман після того, як обоє відвідали афтепаті Тижня моди в Нью-Йорку у вересні 2022 року.

Тоді джерело розповіло People, що обидві зірки "знайомляться", але не "зустрічаються".

Леонардо Ді Капріо Fullscreen
Леонардо Ді Капріо
Фото: Getty Images

Актора "Вовка з Волл-стріт" уперше повʼязали з моделлю палестинського походження через кілька тижнів після його розриву з Камілою Морроне, з якою він був майже пʼять років.

Нагадаємо, з якими моделями Леонардо Ді Капріо відпочивав протягом літа 2023.

Також Фокус писав про стильний образ для ранньої осені 2023 від Джіджі Хадід.