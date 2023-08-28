Стало відомо, що відбувається між Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід
Уперше зірок запідозрили у стосунках у вересні 2022 року.
48-річний американський актор Леонардо Ді Капріо та модель Джіджі Хадід "все ще спілкуються" та "розважаються" разом, але 28-річна зірка подіумів не має наміру найближчим часом зустрічатися з актором. Про це пише Us Weekly.
Ді Капріо, який нещодавно насолоджувався побаченням із супермоделлю Вітторією Черетті, вперше викликав чутки про роман з Хадід у вересні 2022 року.
Джерело розповіло, що "Лео та Джіджі все ще час від часу спілкуються, і вони зустрічаються досить часто, оскільки подорожують у схожих колах друзів".
"Вони поважають одне одного і веселяться, коли вони разом, але це не та ситуація, на яку Джіджі погодилася б", — розповів інсайдер.
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"Вона більш ніж щаслива, живучи самотнім життям і зосередившись на своїй доньці та своїй кар’єрі". Модель виховує дворічну спадкоємицю Хай з колишнім бойфрендом Зейном Маліком.
Ді Капріо і Хадід уперше підігріли чутки про свій роман після того, як обоє відвідали афтепаті Тижня моди в Нью-Йорку у вересні 2022 року.
Тоді джерело розповіло People, що обидві зірки "знайомляться", але не "зустрічаються".
Актора "Вовка з Волл-стріт" уперше повʼязали з моделлю палестинського походження через кілька тижнів після його розриву з Камілою Морроне, з якою він був майже пʼять років.
Нагадаємо, з якими моделями Леонардо Ді Капріо відпочивав протягом літа 2023.
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