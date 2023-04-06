Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались, — СМИ

Источники утверждают, что Венсан и Тина разошлись еще несколько недель назад после пяти лет совместной жизни.

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56-летний актер Венсан Кассель удалил все фото своей 26-летней жены Тины Кунаки из своего Instagram. А источники утверждают, что пара рассталась после пяти лет совместной жизни. Вместе Тину и Венсана не видели уже несколько недель. Об этом пишет Daily Mail.

Кунаки на этой неделе видели на футбольном матче, но она была на трибунах в одиночестве и выглядела подавленной.

А фанаты обнаружили, что в Instagram Венсана Касселя больше нет ни единой фотографии его молодой жены. И он не опубликовал ничего посвященного дню рождения Тины, который она отмечала 5 апреля. Последний раз он комментировал ее фото еще 17 февраля. Ранее такого никогда не случалось, так что в комментариях подписчики стали спрашивать у модели: "Где ваш муж?".

Ни Тина, ни Венсан публично не комментировали растущие слухи среди своих подписчиков о статусе их брака, однако в последние несколько недель оба продолжали регулярно делиться новостями о работе в своих аккаунтах.

Тина Кунаки и Венсан Кассель Фото: Getty Images

Источник подтвердил слухи о разводе, сказав, что они расстались еще несколько недель назад. По его словам, "Тина убита горем".

Напомним, Венсан Кассель, звезда фильмов "Двенадцать друзей Оушена" и "Братство волка", женился на Тине в 2018 году, через два года после того, как они впервые встретились. Причем, Тина не узнала Касселя, когда они знакомились.

Пара сыграла красивую свадьбу во Франции. На Тине было роскошное платье от Веры Вонг.

В 2019 году, когда пара переехала в Бразилию, у них родилась дочь Амазония.

Всего месяц назад Тина рассказала об отношениях с Венсаном в интервью Vogue France, с радостью вспоминая их первое свидание.

"В первый раз, когда я пошла на свидание с мужем, я была в джинсах и футболке, а он был со своим двоюродным братом, так что на самом деле это было не совсем свидание. Он действительно захотел снова меня увидеть, а его двоюродный брат уезжал на следующий день, поэтому я разыграла простую и эффективную карту", — шутила модель.

Тина Кунаки и Венсан Кассель Фото: vincentcassel/Instagram

Роман Касселя и Кунаки критиковали из-за 30-летней разницы в возрасте. Однако актер только шутил, что это "очень несправедливо". Он постоянно делился снимками жены в соцсетях и признавался ей в любви.

Он также познакомил ее со своими дочками от Моники Беллуччи: Девой и Леони. Семья часто отдыхала вместе.

Моника Беллуччи, с которой Кассель развелся после 14 лет брака в 2013 году, никогда не комментировала новый брак своего мужа.

Последний раз Венсан Кассель делился совместными фото с Тиной Кунаки еще в январе. Они отправились в Бразилию на Новый год и актер писал, что очень счастлив.