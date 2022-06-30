Тина Кунаки и Венсан Кассель продемонстрировали идеальные образы для парной фотосессии

Звездные супруги предстали в черно-белых луках.

25-летняя французская модель Тина Кунаки снялась в фотосессии со своим мужем Венсаном Касселем. Об этом пишет Daily Mail.

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Звездные супруги посетили фотокол Le Papier модного бренда Jacquemus во Франции.

Юная модель продемонстрировала черное полупрозрачное платье с открытой спиной и вырезанными деталями. Свои волосы Кунаки собрала в аккуратный пучок и практически не использовала аксессуаров.

[ + – ] Тина Кунаки и Венсан Кассель Фото: Getty Images

Тем временем французский актер Венсан Кассель выбрал более повседневную одежду – белую рубашку, синие джинсы и солнцезащитные очки.

[ + – ] Тина Кунаки и Венсан Кассель на фотосессии

55-летний Венсан Кассель и младше его на 30 лет Тина Кунаки поженились в 2018 году и воспитывают общую дочь Амазонию, которую пытаются прятать от пристального глаза папарацци и общественности. Супруги часто демонстрируют теплые чувства друг к другу на публике и в соцсетях, хотя немногие верили в долгосрочность этих отношений с колоссальной разницей в возрасте.

Напомним, Тина Кунаки и Венсан Кассель продемонстрировали идеальные парные образы для свидания летом 2022.

Также Фокус писал о весеннем свидании Тины Кунаки и Венсана Касселя, на которое 25-летняя модель пришла в ярком красном мини-платье.