Тина Кунаки и Венсан Кассель продемонстрировали идеальные образы для парной фотосессии
Звездные супруги предстали в черно-белых луках.
25-летняя французская модель Тина Кунаки снялась в фотосессии со своим мужем Венсаном Касселем. Об этом пишет Daily Mail.
Звездные супруги посетили фотокол Le Papier модного бренда Jacquemus во Франции.
Юная модель продемонстрировала черное полупрозрачное платье с открытой спиной и вырезанными деталями. Свои волосы Кунаки собрала в аккуратный пучок и практически не использовала аксессуаров.
Тем временем французский актер Венсан Кассель выбрал более повседневную одежду – белую рубашку, синие джинсы и солнцезащитные очки.
55-летний Венсан Кассель и младше его на 30 лет Тина Кунаки поженились в 2018 году и воспитывают общую дочь Амазонию, которую пытаются прятать от пристального глаза папарацци и общественности. Супруги часто демонстрируют теплые чувства друг к другу на публике и в соцсетях, хотя немногие верили в долгосрочность этих отношений с колоссальной разницей в возрасте.
Напомним, Тина Кунаки и Венсан Кассель продемонстрировали идеальные парные образы для свидания летом 2022.
Также Фокус писал о весеннем свидании Тины Кунаки и Венсана Касселя, на которое 25-летняя модель пришла в ярком красном мини-платье.