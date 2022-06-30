Тіна Кунакі та Венсан Кассель продемонстрували ідеальні образи для парної фотосесії

Зіркове подружжя постало в чорно-білих луках.

25-річна французька модель Тіна Кунакі знялася у фотосесії зі своїм чоловіком Венсаном Касселем. Про це пише Daily Mail.

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Зіркове подружжя відвідало фотокол Le Papier модного бренду Jacquemus у Франції.

Юна модель продемонструвала напівпрозору чорну сукню з відкритою спиною та вирізаними деталями. Своє волосся Кунакі зібрала в охайний пучок і практично не використала аксесуарів.

[ + – ] Тіна Кунакі та Венсан Кассель Фото: Getty Images

Тим часом французький актор Венсан Кассель обрав повсякденний одяг — білу сорочку, сині джинси та сонцезахисні окуляри.

[ + – ] Тіна Кунакі та Венсан Кассель на фотосесії

55-річний Венсан Кассель та менша за нього на 30 років Тіна Кунакі одружилися у 2018 році та виховують спільну доньку Амазонію, яку намагаються ховати від пильного ока папараці та громадськості. Подружжя часто демонструє теплі почуття одне до одного на публіці та у соцмережах, хоча мало хто вірив у довготривалість цих стосунків із колосальною різницею у віці.

Нагадаємо, Тіна Кунакі та Венсан Кассель продемонстрували ідеальні парні образи для побачення влітку 2022.

Також Фокус писав про весняне побачення Тіни Кунакі та Венсана Касселя, на яке 25-річна модель прийшла у яскравій червоній мінісукні.