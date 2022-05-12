Тіна Кунакі в мінісукні сходила на побачення з Венсаном Касселем (фото)

Пара часто демонструє свої теплі почуття одне до одного на публіці.

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Молода дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі поділилася фото з їхнього побачення на своїй Instagram-сторінці.

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Для вечірнього виходу у світ 25-річна французька модель обрала яскраво-червону мінісукню від Valentino з відкритими плечима, доповнивши образ масивними золотими сережками та світлим тренчем. Своє кучеряве від природи волосся Кунакі зібрала у високий хвіст, а на обличчі зробила легкий вечірній макіяж. На ногах знаменитості були світлі босоніжки на каблуку з високими зав'язками.

55-річний Венсан був одягнутий у темно-зелені штани, такого ж кольору кофту та чорне пальто. На його ногах були білі кросівки.

[ + – ] Тіна Кунакі та Венсан Кассель

Закохана пара, судячи з фото, прогулялась вулицями міста та поплавала на яхті.

"Романтика", — лаконічно підписала нові фото з коханим французька модель.

У каруселі є фото і з іншого дня. На них Тіна Кунакі приміряла яскраво-рожевий штанний костюм та такого ж кольору туфлі. Її супутник був у класичному діловому костюмі з білою сорочкою. Судячи з усього, останні фото були зроблені у Венеції, де пара нещодавно відвідала вечір Valentino.

Нагадаємо, Тіна Кунакі поділилася зворушливим знімком зі своїм чоловіком Венсаном Касселем, з яким вони перебувають в офіційному шлюбу близько чотирьох років та виховують спільну доньку Амазонію.

Тим часом донька Венсана Касселя від Моніки Беллуччі Діва Кассель відпочиває в компанії російських мажорів у Лондоні.