Тина Кунаки в мини-платье сходила на свидание с Венсаном Касселем (фото)

Пара часто демонстрирует свои теплые чувства друг к другу на публике.

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Молодая жена Венсана Касселя Тина Кунаки поделилась фото с их свидания на своей Instagram-странице.

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Для вечернего выхода в свет 25-летняя французская модель выбрала алое мини-платье от Valentino с открытыми плечами, дополнив образ массивными золотыми серьгами и светлым тренчем. Свои вьющиеся от природы волосы Кунаки собрала в высокий хвост, а на лице сделала легкий вечерний макияж. На ногах знаменитости были светлые босоножки на каблуке с высокими завязками.

55-летний Венсан был одет в темно-зеленые брюки, такого же цвета кофту и черное пальто. На его ногах были белые кроссовки.

[ + – ] Тина Кунаки и Венсан Кассель

Влюбленная пара, судя по фото, прогулялась по улицам города и поплавала на яхте.

"Романтика", – лаконично подписала новые фото с возлюбленным французская модель.

В карусели есть фото и с другого дня. На них Тина Кунаки примерила ярко-розовый брючный костюм и такого же цвета туфли. Ее спутник был в классическом деловом костюме с белой рубашкой. Судя по всему, последние фото были сделаны в Венеции, где пара недавно посетила вечер Valentino.

Напомним, Тина Кунаки поделилась трогательным снимком со своим мужем Венсаном Касселем, с которым они состоят в официальном браке около четырех лет и воспитывают общую дочь Амазонию.

Тем временем дочь Венсана Касселя от Моники Беллуччи Дева Кассель отдыхает в компании российских мажоров в Лондоне.