Тина Кунаки поделилась трогательным снимком с Венсаном Касселем

Супруги в очередной раз демонстрируют свои теплые чувства друг к другу.

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Французская модель Тина Кунаки поделилась на своей Instagram-странице с 1,3 млн подписчиков трогательным фото с мужем Венсаном Касселем.

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На фото супруги мило обнимаются и улыбаются. Тина продемонстрировала образ с базовой белой футболкой. Ее волосы были собраны сзади. А дополнили лук массивные серьги в форме спирали. Макияж 25-летней французской модели был в легком нюдовом тоне.

[ + – ] Тина Кунаки и Венсан Кассель Фото: tinakunakey

55-летний французский актер Венсан Кассель в солнцезащитных очках обнимал молодую жену сзади.

Отметим, бывший муж Моники Беллуччи и молодая французская модель поженились в 2018 году. У них подрастает дочь Амазония, которую супруги тщательно скрывают от вспышек камер и пристального взгляда журналистов.

Влюбленные часто демонстрируют свои теплые чувства друг к другу, несмотря на то, что немногие верили в долгосрочность их любви с разницей в 30 лет.

[ + – ] Тина Кунаки и Венсан Кассель состоят в официальном браке с 2018 года

Напомним, Тина Кунаки отпраздновала свой 25-й день рождения. На праздничной вечеринке присутствовала и дочь от предыдущего брака Венсана с Моникой Беллуччи – юная модель Дева Кассель.

Также Фокус писал о том, как супруги Кунаки-Кассель провели новогодние праздники 2022 года. Влюбленная пара вместе с дочерью Амазонией отдыхала на берегу Атлантического океана в Бразилии.