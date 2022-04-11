Тина Кунаки отметила 25-летие в компании дочери Венсана Касселя и Моники Белуччи

Тина и Дева – не только мачеха и падчерица, но и близкие подруги. Разница в девять лет их совершенно не смущает.

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Французская модели и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки ярко отпраздновала свое 25-летие в компании друзей, супруга и его 16-летней дочери Девы Кассель. Несмотря на то, что она родилась 5 апреля, а вечеринка состоялась 9-го, снимки с нее девушка опубликовала в Instagram только сейчас.

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На празднике Тина блистала в целенном длинном платье, расшитом пайетками и босоножках на каблуке с завязками. Ее роскошные волосы были распущены. Позже она переоделась и плясала на танцполе в черном мини-платье и фиолетовых колготках, полностью закрывающих обувь, дополнив образ высокими черными перчатками.

На снимках можно увидеть и Венсана Касселя, который находился в отличном настроении.

Что же касается отношений Тины и Девы, то они, по информации СМИ, очень близки. Они регулярно проводят время вместе. 8 марта их также видели вместе на ужине, организованном в кулуарах Недели моды в Париже. Затем в сториз Instagram появилось их совместное видео с подписью "Самые милые соседи".

Тина вышла замуж за Касселя, который старше ее на 30 лет 24 августа 2017 года.

"Когда я встретил Тину в Биаррице, ей было всего 18 лет. Я не знал, сколько ей было лет, когда встретил ее. Но ты не выбираешь, в кого влюбляться. На следующий день, когда она сказала мне об этом, я был немного удивлен, но подумал, что так оно и есть", — рассказал Кассель журналистам через несколько дней после помолвки.

В 2019 году Кунаки родила мужу дочь Амазони.

С 25-летием он поздравил молодую жену снимком, на котором идет с ней по красивому пляжу.

"Сегодня день рождения моей дамы, моей возлюбленной, моей жизни, моей королевы, моего соучастника преступления, моей любви, моей жены Тины. Люблю тебя до луны и обратно", – говорится в подписи.

До Тины Кассель был женат на Монике Белуччи. Пара пробыла в браке с 1999 по 2013 год. Актриса подарила супругу дочерей Деву и Леони.

"У трех моих дочерей, Девы, Леони и Амазони, "сильные" матери. Модели, женщины, которые не сдаются, которые независимы и активны… Я знаю, что это женщины, которые никогда не будут считать себя хуже мужчин. Это очень поколенческое", – откровенничал Венсан в феврале 2021 года.

Напомним, в феврале Тина Кунаки позировала фотографам в эффектных топах-корсетах и смелых мини-юбках в рамках рекламного кампейна новой линейки модного бренда Miaou.