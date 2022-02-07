Тина Кунаки в откровенных образах снялась в рекламной кампании Miaou

Молодая жена Венсана Касселя стала лицом весенне-летней коллекции бренда.

24-летняя французская модель Тина Кунаки позировала фотографам в эффектных топах-корсетах и смелых мини-юбках в рамках рекламного кампейна новой линейки модного бренда Miaou. Об этом сообщает страница бренда в Instagram.

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Молодая жена 55-летнего французского актера Венсана Касселя примерила кожаные ансамбли бренда, мини-платья и другие откровенные образы от Miaou.

[ + – ] Тина Кунаки в рекламном кампейне Miaou.

Снимал Тину Кунаки французский фотограф Пьер-Анж Карлотти. В частности, модель позировала на фоне и за рулем черного Mustang среди улиц Парижа.

Один из образов включал в себя высокие косички, другой – очки как в фильме "Матрица", о чем уже отметили подписчики Тины на ее странице в соцсети. Также поклонники молодой модели называют ее "самой красивой королевой" и признаются, что от этих фото у них перехватывает дыхание.

[ + – ] Тина Кунаки в рекламном кампейне Miaou.

Ранее Фокус писал о том, что 24-летняя Тина Кунаки продемонстрировала стильный серый брючный костюм с акцентными рукавами, которым должна заинтересоваться каждая модница 2022-го.

Напомним, Тина Кунаки в очередной раз украшает обложки украинских глянцев. На этот раз французская модель появилась на страницах февральского номера Elle Украина.