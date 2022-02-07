Тіна Кунакі у відвертих образах знялася в рекламній кампанії Miaou

Молода дружина Венсана Касселя стала обличчям весняно-літньої колекції бренду.

24-річна французька модель Тіна Кунакі позувала фотографам в ефектних топах-корсетах та сміливих мініспідницях у межах рекламного кампейну нової лінійки модного бренду Miaou. Про це повідомляє сторінка бренду в Instagram.

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Молода дружина 55-річного французького актора Венсана Касселя приміряла шкіряні ансамблі бренду, мінісукні та інші відверті образи від Miaou.

[ + – ] Тіна Кунакі в рекламному кампейні Miaou.

Знімав Тіну Кунакі французький фотограф П'єр-Анж Карлотті. Зокрема модель попозувала на фоні та за кермом чорного Mustang серед вулиць Парижа.

Один з образів включав у себе високі косички, інший — окуляри як у фільмі "Матриця", про що вже зазначили підписники Тіни на її сторінці в соцмережі. Також прихильники молодої моделі називають її "найкрасивішою королевою" та зізнаються, що від цих фото в них перехоплює дихання.

[ + – ] Тіна Кунакі в рекламному кампейні Miaou.

Раніше Фокус писав про те, що 24-річна Тіна Кунакі продемонструвала стильний сірий штанний костюм з акцентними рукавами, яким повинна зацікавитися кожна модниця 2022-го.

Нагадаємо, Тіна Кунакі вкотре прикрашає обкладинки українських глянців. Цього разу французька модель з'явилася на сторінках лютневого номеру Elle Україна.