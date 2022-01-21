Тіна Кунакі вийшла у світ у стильному сірому костюмі

Модель уміло поєднала лаконічний і непримітний колір в ефектному образі.

24-річна французька модель та молода дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі відвідала показ Y/Project на тижні моди в столиці Франції. Про це повідомляє Daily Mail.

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Тіна Кунакі вдало підібрала лук для такого типу заходу в Парижі. На ній був сірий костюм, який складався з жакету в підлогу з акцентними рукавами та довгих штанів прямого крою. Доповнила образ біла сорочка. На ногах Тіни були нюдові туфлі з гострим носиком.

Кунакі, яка вже задавала модні тренди, зібрала своє кучеряве волосся в розкішний хвіст і продемонструвала сяйний макіяж.

[ + – ] Тіна Кунакі демонструє стильний сірий костюм

Раніше Фокус писав про способи носіння ідеальної білої сорочки — модний тренд, який з минулого року плавно перейшов у 2022. Адже цей елемент гардеробу дозволяє створити найрізноманітніші образи, починаючи від ділового та закінчуючи стильним повсякденним луком.

Нагадаємо, новорічні канікули Тіна Кунакі провела на узбережжі океану в Бразилії зі своїм чоловіком і 3-річною донькою Амазонією. Модель ділилася літніми образами, цитувала Льва Толстого та демонструвала ідеальні пляжні образи.