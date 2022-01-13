Модні тренди 2022. Як виглядає ідеальна біла сорочка для базового гардеробу (відео)

Стилісти пропонують носити білу сорочку оверсайз зі штанами, спідницями і навіть поверх сукні.

Біла сорочка – одна з найуніверсальніших і найголовніших речей базового гардеробу, яка дозволяє створити найрізноманітніші ансамблі, починаючи від ділового та закінчуючи стильним повсякденним образом. Нікуди не подінеться її популярність і цього сезону, що красномовно дав зрозуміти дизайнер Раф Сімонс, представивши цей предмет одягу у своїй останній колекції весна-літо 2022.

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Він пропонує модницям придбати білу сорочку вільного крою. У новій колекції він погрався з фасоном і представив гіпертрофований оверсайз, де рукави суттєво довші за руки.

[ + – ] Колекція Рафа Сімонса весна-літо 2022

Ті, хто не може або не хоче розщедритися на дизайнерську сорочку, можуть знайти аналог у чоловічих відділах, де ймовірність знайти щось подібне стовідсоткова, але варто враховувати один момент: у класичних чоловічих сорочках – жорсткий комір.

[ + – ] Один з прикладів образу для вулиці з білою сорочкою

З чим носити такі сорочки? Стилісти пропонують поєднувати її із сукнею без рукавів у теплу пору року, а в холодну погоду вона красиво виглядатиме, якщо поверх неї надіти вільний светр або жилетку.

[ + – ] Сорочка оверсайз у поєднанні зі спідницею та жилеткою

Біла сорочка підходить і до спідниць різної довжини – від міні до міді.

[ + – ] Оригінальний спосіб поєднання білої сорочки та спідниці

У моді залишається і класичний варіант "сорочка+джинси". Якщо сорочка пошита зі щільної бавовни, яка дає об'єм, краще поєднувати її з вузькими джинсами, легінсами чи штанами. Причому особливо добре сорочка виглядатиме навипуск або недбало заправленою за пояс.

Проте не менш ефектно вона виглядає заправленою в широкі джинси з високою посадкою, надаючи образу ніжності та жіночності. Щоправда, варто подбати про правильне взуття, а це – чоботи чи туфлі на високих підборах.

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