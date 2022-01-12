Тренди 2022. Як виглядає наймодніша піжама для вулиці від Victoria Beckham за 19 тис. грн

Піжами з одягу для сну та відпочинку перетворилися на повноцінний аутфіт для виходу на вулицю за часів пандемії.

Піжами, які стали невід'ємною частиною гардеробу для тисяч людей під час карантину через коронавірус, з одягу для сну перетворилися на повноцінні комплекти для виходу у світ. І, схоже, своїх позицій цей предмет гардеробу здавати не збирається, що продемонструвала колишня співачка, а зараз – відома дизайнерка Вікторія Бекхем.

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На своїй сторінці в Instagram дружина Девіда Бекхема опублікувала фото і відео, на якому модель Ізабель Грутман позує в зеленій піжамі оверсайз з накладними кишенями на штанах, розмальованій білими рибками, символом удачі в Китаї та Японії, який є ключовим мотивом останньої колекції під назвою Pre Spring Summer 2022. Образ для прогулянок доповнили помаранчева сумочка, білі кросівки та сонцезахисні окуляри. Вартість піжами зі 100% шовкового твілу – 19 200 грн.

[ + – ] Ізабелла Грутман у модній піжамі сезону весна-літо 2022

"Я хочу бути такою шикарною та крутою щодня у своєму житті", – підписала знімки Грутман у себе на сторінці.

[ + – ] Піжама коштує 19 200 грн Фото: victoriabeckham.com

Ставку на піжами робить не лише Вікторія Бекхем. Наприклад, Dior випустив лінійку аналогічних речей, які мають велику популярність у зірок. Наприклад, Анджеліна Джолі була помічена в піжамних штанах бренду вартістю $1650 під час шопінгу.

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем розповіла своїм підписникам, які светри будуть модними взимку та представила три варіанти власного дизайну.